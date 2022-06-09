О нас

Rock`n`roll Patrol

Rock`n`roll Patrol

Сингл  ·  2022

Вечеринка

#Русский рэп#R&B
Rock`n`roll Patrol

Артист

Rock`n`roll Patrol

Релиз Вечеринка

#

Название

Альбом

1

Трек Вечеринка

Вечеринка

Rock`n`roll Patrol

Вечеринка

3:06

Информация о правообладателе: Stanislav Gryazin
Другие альбомы артиста

Релиз Новый день
Новый день2024 · Сингл · Rock`n`roll Patrol
Релиз Диванные воины
Диванные воины2024 · Сингл · Rock`n`roll Patrol
Релиз Панк-рок новый год или ёлочка гори!
Панк-рок новый год или ёлочка гори!2023 · Сингл · Rock`n`roll Patrol
Релиз Холодно однако
Холодно однако2023 · Сингл · Rock`n`roll Patrol
Релиз Клетка
Клетка2023 · Сингл · Rock`n`roll Patrol
Релиз Катится как камень...
Катится как камень...2023 · Сингл · Rock`n`roll Patrol
Релиз На дороге в никуда
На дороге в никуда2023 · Сингл · Rock`n`roll Patrol
Релиз Обними меня
Обними меня2023 · Сингл · Rock`n`roll Patrol
Релиз Кислотный дождь
Кислотный дождь2023 · Сингл · Rock`n`roll Patrol
Релиз Живой
Живой2022 · Сингл · Rock`n`roll Patrol
Релиз Ухожу
Ухожу2022 · Сингл · Rock`n`roll Patrol
Релиз Вечеринка
Вечеринка2022 · Сингл · Rock`n`roll Patrol

