Matriz Music

Matriz Music

,

Gerson Rufino

Альбом  ·  2022

Ele Disse

#Латинская
Matriz Music

Артист

Matriz Music

Релиз Ele Disse

#

Название

Альбом

1

Трек Ele Disse

Ele Disse

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

3:59

2

Трек Foi a Mão de Deus

Foi a Mão de Deus

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

5:24

3

Трек É Só Crente Que Crê

É Só Crente Que Crê

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

2:55

4

Трек Ele É

Ele É

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

4:43

5

Трек Felicidade

Felicidade

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

3:57

6

Трек Eu Fui Além

Eu Fui Além

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

3:57

7

Трек É pro Céu Que Eu Vou

É pro Céu Que Eu Vou

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

3:12

8

Трек Deus Fez

Deus Fez

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

3:26

9

Трек Promessas

Promessas

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

3:32

10

Трек Ele Disse (Playback)

Ele Disse (Playback)

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

3:56

11

Трек Foi a Mão de Deus (Playback)

Foi a Mão de Deus (Playback)

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

5:20

12

Трек É Só Crente Que Crê (Playback)

É Só Crente Que Crê (Playback)

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

2:55

13

Трек Ele É (Playback)

Ele É (Playback)

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

4:41

14

Трек Felicidade (Playback)

Felicidade (Playback)

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

4:01

15

Трек Eu Fui Além (Playback)

Eu Fui Além (Playback)

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

3:57

16

Трек É pro Céu Que Eu Vou (Playback)

É pro Céu Que Eu Vou (Playback)

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

3:11

17

Трек Deus Fez (Playback)

Deus Fez (Playback)

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

3:26

18

Трек Promessas (Playback)

Promessas (Playback)

Gerson Rufino

,

Matriz Music

Ele Disse

3:32

Информация о правообладателе: Matriz Music
