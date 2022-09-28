О нас

Andy Wells' global Domination

Andy Wells' global Domination

Альбом  ·  2022

How to Make Friends with Chairs

#Рок
Andy Wells' global Domination

Артист

Andy Wells' global Domination

Релиз How to Make Friends with Chairs

#

Название

Альбом

1

Трек Soundtrack for Somebody Else's War Movie

Soundtrack for Somebody Else's War Movie

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

4:04

2

Трек Campfire by the Edge of Your Teeth

Campfire by the Edge of Your Teeth

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

5:18

3

Трек Bassish Instinct

Bassish Instinct

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

2:59

4

Трек Monorail at Night

Monorail at Night

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

3:37

5

Трек The Rim of My Feet

The Rim of My Feet

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

4:46

6

Трек Jamaican Coffee

Jamaican Coffee

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

2:05

7

Трек Moroccean Socks

Moroccean Socks

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

3:19

8

Трек Maskless Bandits

Maskless Bandits

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

5:09

9

Трек Who Needs Makeup When There's Algorithms?

Who Needs Makeup When There's Algorithms?

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

4:44

10

Трек Keyb Uyr Lipz

Keyb Uyr Lipz

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

3:55

11

Трек Bunny Spit

Bunny Spit

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

3:58

12

Трек Your Brother's Friend Is Trouble

Your Brother's Friend Is Trouble

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

3:24

13

Трек Heavy Muddle

Heavy Muddle

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

5:59

14

Трек The Nebulon Round for Four Synths

The Nebulon Round for Four Synths

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

1:47

15

Трек Tanks for Everything

Tanks for Everything

Andy Wells' global Domination

How to Make Friends with Chairs

2:47

Информация о правообладателе: Self-Induced Music
