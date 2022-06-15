О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Thais Porpino

Thais Porpino

Альбом  ·  2022

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

Контент 18+

#Латинская
Thais Porpino

Артист

Thais Porpino

Релиз Baú das Marcantes: Forró das Antigas

#

Название

Альбом

1

Трек Deixa Eu Te Amar (Cover)

Deixa Eu Te Amar (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:43

2

Трек Esperando por Você (Cover)

Esperando por Você (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

2:07

3

Трек Mel (Cover)

Mel (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

2:39

4

Трек Lábios Divididos (Cover)

Lábios Divididos (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:59

5

Трек Diga Sim pra Mim (Cover)

Diga Sim pra Mim (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

2:39

6

Трек Dizem Que Sou Louca (Cover)

Dizem Que Sou Louca (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

2:02

7

Трек Me Usa (Cover)

Me Usa (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:24

8

Трек Meu Primeiro Amor (Cover)

Meu Primeiro Amor (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

3:51

9

Трек Pode Chorar (Cover)

Pode Chorar (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:02

10

Трек Festa na Piscina (Cover)

Festa na Piscina (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:21

11

Трек Vai Correndo Atrás (Cover)

Vai Correndo Atrás (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:31

12

Трек Cheiro Neu (Cover)

Cheiro Neu (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

2:07

13

Трек Você Virou Minha Cabeça (Cover)

Você Virou Minha Cabeça (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:50

14

Трек Vida Vazia (Cover)

Vida Vazia (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

2:14

15

Трек Amor de Parariga (Cover)

Amor de Parariga (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:22

16

Трек Você Nunca Me Amou (Cover)

Você Nunca Me Amou (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

2:27

17

Трек Primeira Vez (Cover)

Primeira Vez (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

2:35

18

Трек Forom Fom Fom (Cover)

Forom Fom Fom (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:51

19

Трек Picar Alho (Cover)

Picar Alho (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:02

20

Трек Fede para Dana (Cover)

Fede para Dana (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:54

21

Трек Um Sonho de Amor (Cover)

Um Sonho de Amor (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:12

22

Трек Foi por Amor (Cover)

Foi por Amor (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:26

23

Трек Meu Tesão É Você (Cover)

Meu Tesão É Você (Cover)

Thais Porpino

Baú das Marcantes: Forró das Antigas

1:46

Информация о правообладателе: ThaisPorpino
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Baú das Marcantes, Vol. 2
Baú das Marcantes, Vol. 22025 · Альбом · Thais Porpino
Релиз Volta pra Mim
Volta pra Mim2024 · Сингл · Thais Porpino
Релиз Meras Lembranças
Meras Lembranças2024 · Сингл · Thais Porpino
Релиз Duas
Duas2023 · Сингл · Thais Porpino
Релиз Agora Somos Ex
Agora Somos Ex2023 · Сингл · Thais Porpino
Релиз Forró das Antigas
Forró das Antigas2023 · Сингл · Thais Porpino
Релиз Seresta
Seresta2023 · Альбом · Thais Porpino
Релиз Vou Te Bloquear
Vou Te Bloquear2023 · Сингл · Thais Porpino
Релиз Baú das Marcantes: Forró das Antigas
Baú das Marcantes: Forró das Antigas2022 · Альбом · Thais Porpino

Похожие артисты

Thais Porpino
Артист

Thais Porpino

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож