О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Leozzz

Leozzz

,

MC Neyzinho

Сингл  ·  2022

Então Desce

Контент 18+

#Латинская
Leozzz

Артист

Leozzz

Релиз Então Desce

#

Название

Альбом

1

Трек Então Desce

Então Desce

Leozzz

,

MC Neyzinho

Então Desce

2:57

Информация о правообладателе: Treze Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз No Trecho
No Trecho2025 · Сингл · Leozzz
Релиз Vamo Curtir
Vamo Curtir2025 · Сингл · Leozzz
Релиз Só pelo Prazer
Só pelo Prazer2025 · Сингл · Leozzz
Релиз Facilita
Facilita2025 · Сингл · Leozzz
Релиз Seresta da Treze
Seresta da Treze2024 · Сингл · Leozzz
Релиз Ilusões
Ilusões2024 · Сингл · Leozzz
Релиз Coro & Cacete
Coro & Cacete2024 · Сингл · Leozzz
Релиз Old Memory
Old Memory2024 · Альбом · Leozzz
Релиз Sem Segredo
Sem Segredo2024 · Сингл · Leozzz
Релиз Mal Acostumada / Pagodes
Mal Acostumada / Pagodes2024 · Сингл · Leozzz
Релиз A Novinha Me Falou
A Novinha Me Falou2024 · Сингл · Leozzz
Релиз Vacilagem
Vacilagem2024 · Сингл · Mc Vitin Vj
Релиз Valendo Milhão
Valendo Milhão2023 · Сингл · Leozzz
Релиз Tarde Demais
Tarde Demais2023 · Сингл · MC Neyzinho
Релиз Notícias Falsas
Notícias Falsas2023 · Сингл · MC Neyzinho
Релиз Porsche Branca
Porsche Branca2023 · Сингл · MC Ivan
Релиз Guias
Guias2023 · Сингл · Leozzz
Релиз Brisa Leve
Brisa Leve2023 · Сингл · MC Neyzinho
Релиз After do Leozzz
After do Leozzz2022 · Сингл · Leozzz
Релиз Malibu
Malibu2022 · Сингл · MC Neyzinho

Похожие артисты

Leozzz
Артист

Leozzz

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож