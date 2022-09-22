О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Modissa - Dalia Farid
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз El Sahab
El Sahab2024 · Сингл · Sinba
Релиз wahda wahda
wahda wahda2024 · Сингл · Dalia Farid
Релиз Namy Namy
Namy Namy2023 · Сингл · Dalia Farid
Релиз SOTY
SOTY2023 · Сингл · Dalia Farid
Релиз Araftou Alhawa
Araftou Alhawa2022 · Сингл · Dalia Farid
Релиз Shams
Shams2022 · Альбом · Dalia Farid
Релиз Fara7y
Fara7y2022 · Альбом · Dalia Farid
Релиз Eid Milad Saeed
Eid Milad Saeed2021 · Альбом · Dalia Farid
Релиз Ana Ba3sha2 El Ba7r
Ana Ba3sha2 El Ba7r2021 · Альбом · Dalia Farid
Релиз Bayni W Baynak Ya Halayl
Bayni W Baynak Ya Halayl2021 · Альбом · Dalia Farid
Релиз Soul Songs
Soul Songs2021 · Альбом · Dalia Farid
Релиз Ya 3asheqat Al Ward
Ya 3asheqat Al Ward2020 · Альбом · Shahira Kamal
Релиз Mamlaket El Alb
Mamlaket El Alb2018 · Альбом · Dalia Farid

Похожие артисты

Dalia Farid
Артист

Dalia Farid

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож