О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DJ NpcSize

DJ NpcSize

,

MC Pogba

,

DJ BL

Сингл  ·  2022

Quem Mandou Pegar o Lança

Контент 18+

#Латинская
DJ NpcSize

Артист

DJ NpcSize

Релиз Quem Mandou Pegar o Lança

#

Название

Альбом

1

Трек Quem Mandou Pegar o Lança

Quem Mandou Pegar o Lança

DJ BL

,

DJ NpcSize

,

MC Pogba

Quem Mandou Pegar o Lança

2:42

Информация о правообладателе: DJ BL
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Baile das Sombras
Baile das Sombras2025 · Альбом · DJ NpcSize
Релиз Aguenta a Sessão de Soca Soca
Aguenta a Sessão de Soca Soca2025 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Golf Sufilmado
Golf Sufilmado2025 · Сингл · MC Vini VK
Релиз Barulhão do Rock
Barulhão do Rock2025 · Сингл · MC BN
Релиз Vai Sarrando no Cajado Que o Mago Vai Te Botar
Vai Sarrando no Cajado Que o Mago Vai Te Botar2024 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Ultra Automotivo dos Envolvidos
Ultra Automotivo dos Envolvidos2024 · Сингл · Mc Pequeno Poeta
Релиз Tu Fica de Quatrão Vem Dando a Xota Pros Menor
Tu Fica de Quatrão Vem Dando a Xota Pros Menor2024 · Сингл · MC Yanca
Релиз E um Tal de Soca Soca Nela
E um Tal de Soca Soca Nela2024 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Patricinha Gasta Chinelo
Patricinha Gasta Chinelo2024 · Сингл · Iraqui ZL
Релиз Baforando Lança Enquanto Ela Me Mama - Eu Vou Botando Speed Up
Baforando Lança Enquanto Ela Me Mama - Eu Vou Botando Speed Up2023 · Сингл · MC Pogba
Релиз Baforando Lança Enquanto Ela Me Mama - Eu Vou Botando Slowed + Reverb
Baforando Lança Enquanto Ela Me Mama - Eu Vou Botando Slowed + Reverb2023 · Сингл · MC Pogba
Релиз Cypher de Ladrão 2
Cypher de Ladrão 22023 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Só Porque Virei Bandido
Só Porque Virei Bandido2023 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Vem da Pros Cria de Sp
Vem da Pros Cria de Sp2023 · Сингл · MC Pogba
Релиз Golden Boy
Golden Boy2023 · Сингл · MC PR
Релиз Ele Vai Tacar Sarrar / Eu Grito Npc Ele Joga Leite Dentro
Ele Vai Tacar Sarrar / Eu Grito Npc Ele Joga Leite Dentro2023 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Quer Dar pra nos Não Tem K.O
Quer Dar pra nos Não Tem K.O2023 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Quer Ficar Famosa da Buceta pra Bandido
Quer Ficar Famosa da Buceta pra Bandido2023 · Сингл · MC Pogba
Релиз Montagem - Esfrega Bucetona
Montagem - Esfrega Bucetona2023 · Сингл · MC PR
Релиз Vem Jogando pro Elenco - Só Bandido Malvadão
Vem Jogando pro Elenco - Só Bandido Malvadão2023 · Сингл · MC PR

Похожие артисты

DJ NpcSize
Артист

DJ NpcSize

Бразильский фонк
Артист

Бразильский фонк

Crazy Mano
Артист

Crazy Mano

phonk killazz
Артист

phonk killazz

Slowboy
Артист

Slowboy

MORAXKILL
Артист

MORAXKILL

Blueberry
Артист

Blueberry

RXDXVIL
Артист

RXDXVIL

CURSEDEVIL
Артист

CURSEDEVIL

Skorde
Артист

Skorde

Kid Kai
Артист

Kid Kai

TRASHXRL
Артист

TRASHXRL

DJ Wizard
Артист

DJ Wizard