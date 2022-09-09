Информация о правообладателе: Fk Studio Naurang
Сингл · 2022
Yo Ghanam Rang
Другие альбомы артиста
Da Khalqo Makh Che Khafa Kegam2024 · Сингл · Nadar Ashna
Nor Ba Bia Wa Na She Dedan2024 · Сингл · Nadar Ashna
Tapos Ma Da Bimar Zargy Kawa2023 · Сингл · Nadar Ashna
Pama Da Qyamat Na Sakhta Oraz Wa2023 · Альбом · Nadar Ashna
Khpala Me Mar Ka Khaba Waki2023 · Сингл · Nadar Ashna
Rang Ba Ma Waly Na Zarrgi2023 · Сингл · Nadar Ashna
Marga Da Lali Na Makhke2023 · Сингл · Nadar Ashna
Pa Tavizuna Kho Me Sath Har Mola Ka2023 · Сингл · Nadar Ashna
Tora Ya Jora Da2023 · Сингл · Nadar Ashna
Kali Ta Dar Nashm2023 · Сингл · Nadar Ashna
Pa Clogi janan Mayan2023 · Сингл · Nadar Ashna
Che Ta Da Ra Katali2022 · Сингл · Nadar Ashna
Day Joly Ta Gora2022 · Сингл · Nadar Ashna
Pata Khula Za Kor Ta2022 · Сингл · Nadar Ashna
Yo Ghanam Rang2022 · Сингл · Nadar Ashna
Dasta Khplawal Gran Nadi2022 · Сингл · Nadar Ashna
khudaya Gula La Ya Raka2022 · Альбом · Nadar Ashna
Dukandari Lagiya Da2022 · Альбом · Nadar Ashna
Hagha Yaar Ka2022 · Альбом · Nadar Ashna
Bal Watan Musafri Da2022 · Альбом · Nadar Ashna