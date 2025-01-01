О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Jorge Guerrero

Jorge Guerrero

Альбом  ·  1997

El Nuevo Grito Guerrero

#Латинская
Jorge Guerrero

Артист

Jorge Guerrero

Релиз El Nuevo Grito Guerrero

#

Название

Альбом

1

Трек El Nuevo Grito Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

Jorge Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

7:02

2

Трек Y que Olvidándola

Y que Olvidándola

Jorge Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

4:07

3

Трек Mi Canto Triste

Mi Canto Triste

Jorge Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

4:44

4

Трек Pájaro de Mar por Tierra

Pájaro de Mar por Tierra

Jorge Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

3:15

5

Трек A Palmarito

A Palmarito

Jorge Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

3:23

6

Трек Mi Salvación

Mi Salvación

Jorge Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

3:37

7

Трек Guayabo de Mes y Pico

Guayabo de Mes y Pico

Jorge Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

4:02

8

Трек Tocayo Fernando

Tocayo Fernando

Jorge Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

4:55

9

Трек Por el Arauca Agua Arriba

Por el Arauca Agua Arriba

Jorge Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

2:59

10

Трек Mi Pensamiento

Mi Pensamiento

Jorge Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

3:44

11

Трек Sin Rumbo Fijo

Sin Rumbo Fijo

Jorge Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

4:00

12

Трек Ábreme el Pecho

Ábreme el Pecho

Jorge Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

2:58

13

Трек El Viejo Manuel

El Viejo Manuel

Jorge Guerrero

El Nuevo Grito Guerrero

3:32

Информация о правообладателе: SE Music
