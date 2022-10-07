О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gerson Rufino

Gerson Rufino

,

Maximus Records

Альбом  ·  2022

Louvor Raíz

#Разное
Gerson Rufino

Артист

Gerson Rufino

Релиз Louvor Raíz

#

Название

Альбом

1

Трек Meu Jeito Caipira

Meu Jeito Caipira

Gerson Rufino

,

Maximus Records

Louvor Raíz

3:09

2

Трек Grandioso És Tu (Quão Grande És Tu)

Grandioso És Tu (Quão Grande És Tu)

Gerson Rufino

,

Maximus Records

Louvor Raíz

4:46

3

Трек Cristo Tem Poder

Cristo Tem Poder

Gerson Rufino

,

Maximus Records

Louvor Raíz

2:18

4

Трек Valor de Uma Alma

Valor de Uma Alma

Gerson Rufino

,

Maximus Records

Louvor Raíz

4:13

5

Трек Oliveira Verdadeira

Oliveira Verdadeira

Gerson Rufino

,

Maximus Records

Louvor Raíz

4:14

6

Трек Porto Seguro

Porto Seguro

Gerson Rufino

,

Maximus Records

Louvor Raíz

4:48

7

Трек Quando Jesus Estendeu a Sua Mão

Quando Jesus Estendeu a Sua Mão

Gerson Rufino

,

Maximus Records

Louvor Raíz

2:40

8

Трек Deus na Natureza

Deus na Natureza

Gerson Rufino

,

Maximus Records

Louvor Raíz

3:36

9

Трек Eu Te Amo

Eu Te Amo

Gerson Rufino

,

Maximus Records

Louvor Raíz

3:33

10

Трек Porque

Porque

Gerson Rufino

,

Maximus Records

Louvor Raíz

3:38

Информация о правообладателе: Maximus Records
Релиз Do Meu Jeito (Majestade)
Релиз Do Meu Jeito (Majestade)
Релиз A Cena (Majestade)
Релиз A Cena (Majestade)
Релиз Levando a Vida
Релиз Levando a Vida
Релиз Minha Heroína
Minha Heroína2025 · Альбом · Gerson Rufino
Релиз Vem Me Perdoar
Релиз Tua Presença É Melhor (Majestade)
Релиз Tua Presença É Melhor (Majestade)
Релиз Trajetória
Релиз Adeus Planeta Terra
Adeus Planeta Terra2025 · Альбом · Gerson Rufino
Релиз Trajetória
Релиз De Pai pra Filho - Majestade
Релиз De Pai pra Filho - Majestade
Релиз Quem Te Viu e Quem Te Vê
Релиз Grito Aflito
Grito Aflito2025 · Альбом · Gerson Rufino
Релиз Amor Infinito
Релиз Amor Infinito
Релиз Olha Eu Aqui
Olha Eu Aqui2025 · Сингл · Gerson Rufino

