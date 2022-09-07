О нас

Информация о правообладателе: Kondozi production
Волна по релизу


Релиз Kafar Ishqam Ast
Kafar Ishqam Ast2023 · Сингл · Farishta
Релиз Kabul Wataan Qalb Emanam
Kabul Wataan Qalb Emanam2023 · Сингл · Farishta
Релиз Put Kunem Chashman Yaram
Put Kunem Chashman Yaram2023 · Сингл · Farishta
Релиз Guldani Anar Agha Guldani
Guldani Anar Agha Guldani2023 · Сингл · Farishta
Релиз Kabul Jan Jai Ast
Kabul Jan Jai Ast2023 · Сингл · Farishta
Релиз Qataghani
Qataghani2023 · Сингл · Farishta
Релиз Gul Beyari Qand Dusmal
Gul Beyari Qand Dusmal2023 · Сингл · Farishta
Релиз Qaleen Surkh Sufaid
Qaleen Surkh Sufaid2023 · Сингл · Farishta
Релиз Dar Majlasi Yaran shekasta Chilam
Dar Majlasi Yaran shekasta Chilam2023 · Сингл · Farishta
Релиз Ba Neme Negahat Sartu
Ba Neme Negahat Sartu2023 · Сингл · Farishta
Релиз Biya Nigar Bechenam Gul Bar Yar
Biya Nigar Bechenam Gul Bar Yar2023 · Сингл · Mir Maftoon
Релиз Dar Gardanam Yar Lal Marjan Ast
Dar Gardanam Yar Lal Marjan Ast2023 · Сингл · Mir Maftoon
Релиз Astam Dewanai Tu Bia Dar Aghoshe Man
Astam Dewanai Tu Bia Dar Aghoshe Man2023 · Сингл · Mir Maftoon
Релиз Beraqs Ay Jan Beraqs
Beraqs Ay Jan Beraqs2023 · Сингл · Mir Maftoon
Релиз Jan Jan Beya Dar Barm
Jan Jan Beya Dar Barm2023 · Сингл · Mir Maftoon
Релиз Mosam E Guly Guly Anar
Mosam E Guly Guly Anar2023 · Сингл · Farishta
Релиз Gulchin Program, Vol. 4
Gulchin Program, Vol. 42023 · Альбом · Farishta
Релиз Zaiba Asti Zeba ao Dukhtar Khana
Zaiba Asti Zeba ao Dukhtar Khana2023 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Ashiq Besiar Dari Ao Bacha
Ashiq Besiar Dari Ao Bacha2023 · Сингл · Feroz Konduzi
Релиз Dukhtar Wafa Nadara
Dukhtar Wafa Nadara2023 · Сингл · Feroz Konduzi

