О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dyoro

Dyoro

Сингл  ·  2019

Pulso de Grife

Контент 18+

#Хип-хоп
Dyoro

Артист

Dyoro

Релиз Pulso de Grife

#

Название

Альбом

1

Трек Pulso de Grife

Pulso de Grife

Dyoro

Pulso de Grife

2:47

Информация о правообладателе: Bravo Produção
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Скучаю
Скучаю2025 · Сингл · Dsaswaag
Релиз Obr
Obr2024 · Сингл · Dyoro
Релиз Trem Bala
Trem Bala2024 · Сингл · Dyoro
Релиз Gestão Inteligente
Gestão Inteligente2024 · Сингл · Dyoro
Релиз Fumadão
Fumadão2024 · Сингл · DJ WKILLA
Релиз Destaque do Ano
Destaque do Ano2024 · Сингл · Dyoro
Релиз De Onde Que Tu É Cria
De Onde Que Tu É Cria2024 · Сингл · Greeg Slim
Релиз Se Envolve Comigo
Se Envolve Comigo2023 · Сингл · Dyoro
Релиз Atleta do Ano
Atleta do Ano2023 · Сингл · Dyoro
Релиз Hoje Vai Ter Baile
Hoje Vai Ter Baile2023 · Сингл · Eddu Olliver
Релиз Bb de Onde Me Conhece?
Bb de Onde Me Conhece?2023 · Сингл · Dyoro
Релиз Arsenal de Guerra
Arsenal de Guerra2023 · Сингл · Junin BIG
Релиз George W. Bush
George W. Bush2023 · Сингл · Marvinci
Релиз Vibe
Vibe2023 · Сингл · allexia fellix
Релиз Imagina
Imagina2023 · Сингл · MC Pedrinho da CDD
Релиз Poder da Fama
Poder da Fama2023 · Сингл · Medeiross
Релиз Agiota
Agiota2023 · Сингл · Dyoro
Релиз Bagulho Doidooo
Bagulho Doidooo2023 · Сингл · Dyoro
Релиз Maria (Detalhes)
Maria (Detalhes)2023 · Сингл · Dyoro
Релиз Detalhes
Detalhes2023 · Сингл · Dyoro

Похожие артисты

Dyoro
Артист

Dyoro

MC Brisola
Артист

MC Brisola

Mc Jl o Unico
Артист

Mc Jl o Unico

MC BS
Артист

MC BS

Dj Gv de Campos
Артист

Dj Gv de Campos

MC Negão Original
Артист

MC Negão Original

MC Yoshi
Артист

MC Yoshi

mc sagaz da fazenda
Артист

mc sagaz da fazenda

MC Lukkas
Артист

MC Lukkas

Mc Brunyn
Артист

Mc Brunyn

MC N10
Артист

MC N10

Mc Dudu
Артист

Mc Dudu

Dj Aldair el rey de la chancadera
Артист

Dj Aldair el rey de la chancadera