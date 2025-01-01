О нас

Prague National Theatre Orchestra

Prague National Theatre Orchestra

,

Zdenek Chalabala

,

Pavel Ludikar

и 

ещё 1

Сингл  ·  1930

Pěvec Pavel Ludikar

#Классическая

1 лайк

Prague National Theatre Orchestra

Артист

Prague National Theatre Orchestra

Релиз Pěvec Pavel Ludikar

#

Название

Альбом

1

Трек The Bartered Bride, Act I, Scene 3: "Terzetto - He´s Well Brought up and Decent ..." (Kecal, Ludmila, Mícha)

The Bartered Bride, Act I, Scene 3: "Terzetto - He´s Well Brought up and Decent ..." (Kecal, Ludmila, Mícha)

Prague National Theatre Orchestra

,

Zdenek Chalabala

,

Pavel Ludikar

,

Marie Budíková - Jeremiášová

,

Zdeněk Otava

Pěvec Pavel Ludikar

3:56

2

Трек The Bartered Bride, Act II, Scene 4: "I Know a Girl" (Kecal, Jeník)

The Bartered Bride, Act II, Scene 4: "I Know a Girl" (Kecal, Jeník)

Prague National Theatre Orchestra

,

Zdenek Chalabala

,

Pavel Ludikar

,

Jindřich Blažíček

Pěvec Pavel Ludikar

2:38

3

Трек The Bartered Bride: "Now Then, My Dear Man (Kecal, Jeník)" (Kecal)

The Bartered Bride: "Now Then, My Dear Man (Kecal, Jeník)" (Kecal)

Prague National Theatre Orchestra

,

Zdenek Chalabala

,

Pavel Ludikar

Pěvec Pavel Ludikar

3:10

4

Трек Rusalka, Op. 114, B. 203, Act II: "Pitiful Rusalka Pallid"

Rusalka, Op. 114, B. 203, Act II: "Pitiful Rusalka Pallid"

Pavel Ludikar

,

Prague National Theatre Orchestra

Pěvec Pavel Ludikar

4:19

5

Трек In the Well: "Jděte jen, už nocí stal se tento den" (Janek)

In the Well: "Jděte jen, už nocí stal se tento den" (Janek)

Prague National Theatre Orchestra

,

František Škvor

,

Pavel Ludikar

Pěvec Pavel Ludikar

2:18

6

Трек In the Well, Scene 8: "Oh, Just Go, Just Go, Just Go" (Janek)

In the Well, Scene 8: "Oh, Just Go, Just Go, Just Go" (Janek)

Prague National Theatre Orchestra

,

František Škvor

,

Pavel Ludikar

Pěvec Pavel Ludikar

1:44

7

Трек Píseň o bleše

Píseň o bleše

Pavel Ludikar

Pěvec Pavel Ludikar

3:28

8

Трек Večerní písně: No. 2, Nekamenujte proroky

Večerní písně: No. 2, Nekamenujte proroky

Marie Knotková

,

Pavel Ludikar

Pěvec Pavel Ludikar

2:19

9

Трек Selské písně: No. 3., Rodné brázdy

Selské písně: No. 3., Rodné brázdy

Marie Knotková

,

Pavel Ludikar

Pěvec Pavel Ludikar

3:07

10

Трек Jedú chlapci, jedú

Jedú chlapci, jedú

Václav Štěpán

,

Pavel Ludikar

Pěvec Pavel Ludikar

0:53

11

Трек Medák

Medák

Pavel Ludikar

,

Prague National Theatre Orchestra

Pěvec Pavel Ludikar

2:58

12

Трек Šestero písní, Op. 12: No. 1, Má dívenka jak růže

Šestero písní, Op. 12: No. 1, Má dívenka jak růže

Pavel Ludikar

,

Prague National Theatre Orchestra

Pěvec Pavel Ludikar

3:00

13

Трек Love, Oh Love, JW V/2

Love, Oh Love, JW V/2

Jan Kapr

,

Pavel Ludikar

Pěvec Pavel Ludikar

1:48

14

Трек Biblical Songs, Op. 99, B. 185: No. 1, Oblak a mrákota

Biblical Songs, Op. 99, B. 185: No. 1, Oblak a mrákota

Jan Kapr

,

Pavel Ludikar

Pěvec Pavel Ludikar

2:19

15

Трек Biblické písně, Op. 99, B. 185: No. 5, Bože, Bože, píseň novou

Biblické písně, Op. 99, B. 185: No. 5, Bože, Bože, píseň novou

Jan Kapr

,

Pavel Ludikar

Pěvec Pavel Ludikar

2:52

16

Трек Vlasti má

Vlasti má

Pavel Štěpán

,

Pavel Ludikar

Pěvec Pavel Ludikar

4:27

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
