Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
Сингл · 1930
Pěvec Pavel Ludikar
1 лайк
#
Название
Альбом
1
The Bartered Bride, Act I, Scene 3: "Terzetto - He´s Well Brought up and Decent ..." (Kecal, Ludmila, Mícha)
3:56
2
The Bartered Bride, Act II, Scene 4: "I Know a Girl" (Kecal, Jeník)
2:38
3
The Bartered Bride: "Now Then, My Dear Man (Kecal, Jeník)" (Kecal)
3:10
4
4:19
5
2:18
6
In the Well, Scene 8: "Oh, Just Go, Just Go, Just Go" (Janek)
1:44
12
3:00
14
2:19
15
2:52
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Blodek: In the Well2025 · Сингл · František Škvor
Smetana: The Devil´s Wall2024 · Сингл · Václav Bednář
The Secret and Viola (fragment)2024 · Сингл · Bedřich Smetana
Smetana: The Two Widows, JB 1:1082024 · Сингл · Prague National Theatre Orchestra
Smetana: Libuše, JB 1:1022024 · Сингл · Zdenek Kosler
Smetana: Dalibor2024 · Сингл · Vilém Přibyl
Smetana: The Brandenburgers in Bohemia2024 · Сингл · Karel Kalas
Janáček: The Excursions of Mr. Brouček2024 · Сингл · Jaroslav Březina
Janáček: The Excursions of Mr. Brouček – Introduction2024 · Сингл · Jaroslav Kyzlink
Russian Masterpieces2014 · Сингл · Prague National Theatre Orchestra
Smetana: Dalibor1995 · Альбом · Leo Marian Vodička
Smetana: Libuše1995 · Альбом · Oliver Dohnanyi
Il Giardino di Musica1993 · Альбом · Dmitri Sitkovetsky
Zdenka Hrnčířová1986 · Сингл · Prague National Theatre Orchestra
Opera Recital (Verdi, Wagner, Smetana, Fibich, Janáček, Kovařovic)1985 · Сингл · Prague National Theatre Orchestra
Národní umělci jubilejní sezóny - Eduard Haken1984 · Альбом · Frantisek Dyk
Umělecký portrét sólisty ND Antonína Švorce1983 · Альбом · Prague National Theatre Orchestra
Smetana: The Secret and Viola1983 · Альбом · Zdenek Kosler
Jiří Zahradníček - Tenor1982 · Альбом · Jan Hus Tichý
Ivana Klíčníková (Mozart, Donizetti, Verdi, Smetana), Miloslav Podskalský (Mozart, Verdi, Dvořák)1981 · Альбом · Prague National Theatre Orchestra