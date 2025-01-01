О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Aleš Bárta

Aleš Bárta

Сингл  ·  1991

Bach: Organ Works

#Классическая

1 лайк

Aleš Bárta

Артист

Aleš Bárta

Релиз Bach: Organ Works

#

Название

Альбом

1

Трек Toccata and Fugue for Organ in D Minor, BWV 565

Toccata and Fugue for Organ in D Minor, BWV 565

Aleš Bárta

Bach: Organ Works

8:48

2

Трек Pastorale in F Major, BWV 590

Pastorale in F Major, BWV 590

Aleš Bárta

Bach: Organ Works

12:55

3

Трек Concerto in G Major, BWV 592: I. -

Concerto in G Major, BWV 592: I. -

Aleš Bárta

Bach: Organ Works

3:28

4

Трек Concerto in G Major, BWV 592: II. Grave

Concerto in G Major, BWV 592: II. Grave

Aleš Bárta

Bach: Organ Works

3:40

5

Трек Concerto in G Major, BWV 592: III. Presto

Concerto in G Major, BWV 592: III. Presto

Aleš Bárta

Bach: Organ Works

1:50

6

Трек Prelude and Fugue in G Major, BWV 541: I. Prelude

Prelude and Fugue in G Major, BWV 541: I. Prelude

Aleš Bárta

Bach: Organ Works

3:12

7

Трек Prelude and Fugue in G Major, BWV 541: II. Fugue

Prelude and Fugue in G Major, BWV 541: II. Fugue

Aleš Bárta

Bach: Organ Works

4:39

8

Трек Choral Preludes: No. 22, Nun freut euch, lieben Christen gmein, BWV 734

Choral Preludes: No. 22, Nun freut euch, lieben Christen gmein, BWV 734

Aleš Bárta

Bach: Organ Works

1:57

9

Трек 18 Chorale Preludes: No. 9, Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659

18 Chorale Preludes: No. 9, Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659

Aleš Bárta

Bach: Organ Works

4:09

10

Трек Toccata, Adagio and Fugue in C Major, BWV 564: I. Toccata

Toccata, Adagio and Fugue in C Major, BWV 564: I. Toccata

Aleš Bárta

Bach: Organ Works

5:39

11

Трек Toccata, Adagio and Fugue in C Major, BWV 564: II. Adagio

Toccata, Adagio and Fugue in C Major, BWV 564: II. Adagio

Aleš Bárta

Bach: Organ Works

4:50

12

Трек Toccata, Adagio and Fugue in C Major, BWV 564: III. Fugue

Toccata, Adagio and Fugue in C Major, BWV 564: III. Fugue

Aleš Bárta

Bach: Organ Works

4:37

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
