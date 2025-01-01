О нас

Alena Veselá

Alena Veselá

Сингл  ·  1967

Bach: Passacaglia in C Minor, Choral Ouvertures, Toccata, Adagio and Fugue

#Классическая

1 лайк

Alena Veselá

Артист

Alena Veselá

Релиз Bach: Passacaglia in C Minor, Choral Ouvertures, Toccata, Adagio and Fugue

#

Название

Альбом

1

Трек Passacaglia in C Minor, BWV 582: 1. část

Passacaglia in C Minor, BWV 582: 1. část

Alena Veselá

Bach: Passacaglia in C Minor, Choral Ouvertures, Toccata, Adagio and Fugue

8:52

2

Трек Passacaglia in C Minor, BWV 582: Thema fugatum

Passacaglia in C Minor, BWV 582: Thema fugatum

Alena Veselá

Bach: Passacaglia in C Minor, Choral Ouvertures, Toccata, Adagio and Fugue

6:13

3

Трек Choral Ouvertures, BWV 645: Wachet auf, ruft uns die Stimme

Choral Ouvertures, BWV 645: Wachet auf, ruft uns die Stimme

Alena Veselá

Bach: Passacaglia in C Minor, Choral Ouvertures, Toccata, Adagio and Fugue

4:31

4

Трек Choral Ouvertures, BWV 646: Wo soll ich fliehen hin (Auf meinen mieben Gott)

Choral Ouvertures, BWV 646: Wo soll ich fliehen hin (Auf meinen mieben Gott)

Alena Veselá

Bach: Passacaglia in C Minor, Choral Ouvertures, Toccata, Adagio and Fugue

1:39

5

Трек Choral Ouvertures, BWV 647: Wer nur den lieben Gott lässt walten

Choral Ouvertures, BWV 647: Wer nur den lieben Gott lässt walten

Alena Veselá

Bach: Passacaglia in C Minor, Choral Ouvertures, Toccata, Adagio and Fugue

3:41

6

Трек Choral Ouvertures, BWV 648: Meine Seele erhebt den Herren

Choral Ouvertures, BWV 648: Meine Seele erhebt den Herren

Alena Veselá

Bach: Passacaglia in C Minor, Choral Ouvertures, Toccata, Adagio and Fugue

2:34

7

Трек Choral Ouvertures, BWV 649: Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ

Choral Ouvertures, BWV 649: Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ

Alena Veselá

Bach: Passacaglia in C Minor, Choral Ouvertures, Toccata, Adagio and Fugue

2:33

8

Трек Choral Ouvertures, BWV 650: Kommst du nun, Jesu, vom Himml herunter

Choral Ouvertures, BWV 650: Kommst du nun, Jesu, vom Himml herunter

Alena Veselá

Bach: Passacaglia in C Minor, Choral Ouvertures, Toccata, Adagio and Fugue

3:24

9

Трек Toccata, Adagio and Fugue in C Major, BWV 564: Toccata

Toccata, Adagio and Fugue in C Major, BWV 564: Toccata

Alena Veselá

Bach: Passacaglia in C Minor, Choral Ouvertures, Toccata, Adagio and Fugue

6:22

10

Трек Toccata, Adagio and Fugue in C Major, BWV 564: Adagio

Toccata, Adagio and Fugue in C Major, BWV 564: Adagio

Alena Veselá

Bach: Passacaglia in C Minor, Choral Ouvertures, Toccata, Adagio and Fugue

4:44

11

Трек Toccata, Adagio and Fugue in C Major, BWV 564: Fugue

Toccata, Adagio and Fugue in C Major, BWV 564: Fugue

Alena Veselá

Bach: Passacaglia in C Minor, Choral Ouvertures, Toccata, Adagio and Fugue

4:38

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
