Miquèu Montanaro

Miquèu Montanaro

,

Eléonore Weill

Альбом  ·  2022

Lùm

#Со всего мира
Miquèu Montanaro

Артист

Miquèu Montanaro

Релиз Lùm

#

Название

Альбом

1

Трек Dans les Pommes

Dans les Pommes

Eléonore Weill

,

Miquèu Montanaro

Lùm

2:04

2

Трек Fuljara

Fuljara

Eléonore Weill

,

Miquèu Montanaro

Lùm

4:21

3

Трек As in Droysn

As in Droysn

Eléonore Weill

,

Miquèu Montanaro

Lùm

3:24

4

Трек L'Khaim

L'Khaim

Eléonore Weill

,

Miquèu Montanaro

Lùm

3:13

5

Трек Dorian Horizon

Dorian Horizon

Eléonore Weill

,

Miquèu Montanaro

Lùm

6:29

6

Трек Tribal

Tribal

Eléonore Weill

,

Miquèu Montanaro

Lùm

6:00

7

Трек Correspondances

Correspondances

Eléonore Weill

,

Miquèu Montanaro

Lùm

6:01

8

Трек Khokhemele

Khokhemele

Eléonore Weill

,

Miquèu Montanaro

Lùm

2:51

9

Трек Variations

Variations

Eléonore Weill

,

Miquèu Montanaro

Lùm

3:10

10

Трек Le Khokhem souriant

Le Khokhem souriant

Eléonore Weill

,

Miquèu Montanaro

Lùm

3:46

11

Трек Papir iz dokh

Papir iz dokh

Eléonore Weill

,

Miquèu Montanaro

Lùm

5:57

12

Трек Tantz fur den Khokhem

Tantz fur den Khokhem

Eléonore Weill

,

Miquèu Montanaro

Lùm

3:23

13

Трек Caraïba

Caraïba

Eléonore Weill

,

Miquèu Montanaro

Lùm

3:16

Информация о правообладателе: LUNI LUNON / TCHAÏ
