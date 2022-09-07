О нас

Hozan Şervan

Hozan Şervan

Альбом  ·  2022

Werne Govende

#Со всего мира
Hozan Şervan

Артист

Hozan Şervan

Релиз Werne Govende

#

Название

Альбом

1

Трек Dotmam

Dotmam

Hozan Şervan

Werne Govende

3:23

2

Трек Wer Govende

Wer Govende

Hozan Şervan

Werne Govende

2:50

3

Трек Mılani

Mılani

Hozan Şervan

Werne Govende

6:17

4

Трек Şexani

Şexani

Hozan Şervan

Werne Govende

5:27

5

Трек Qadır Beg

Qadır Beg

Hozan Şervan

Werne Govende

5:01

6

Трек Qanığa Dıla

Qanığa Dıla

Hozan Şervan

Werne Govende

16:08

7

Трек Qasımo Bıra

Qasımo Bıra

Hozan Şervan

Werne Govende

16:08

8

Трек Qemere

Qemere

Hozan Şervan

Werne Govende

9:46

9

Трек Way De Here

Way De Here

Hozan Şervan

Werne Govende

2:25

10

Трек Kewa Gozel

Kewa Gozel

Hozan Şervan

Werne Govende

11:27

11

Трек Welateme

Welateme

Hozan Şervan

Werne Govende

8:09

12

Трек Were Cane

Were Cane

Hozan Şervan

Werne Govende

11:50

13

Трек Were Lo Lo

Were Lo Lo

Hozan Şervan

Werne Govende

5:24

14

Трек Wan Ewran

Wan Ewran

Hozan Şervan

Werne Govende

8:58

15

Трек Ware Mezın

Ware Mezın

Hozan Şervan

Werne Govende

10:11

16

Трек Eman Eman

Eman Eman

Hozan Şervan

Werne Govende

10:21

17

Трек Emo

Emo

Hozan Şervan

Werne Govende

6:38

18

Трек Evindarım

Evindarım

Hozan Şervan

Werne Govende

8:28

19

Трек Edle

Edle

Hozan Şervan

Werne Govende

9:04

20

Трек Rabın

Rabın

Hozan Şervan

Werne Govende

8:39

21

Трек Rındamın

Rındamın

Hozan Şervan

Werne Govende

4:39

22

Трек Çiya Bılınde

Çiya Bılınde

Hozan Şervan

Werne Govende

6:37

23

Трек Rebene

Rebene

Hozan Şervan

Werne Govende

9:55

24

Трек Romani

Romani

Hozan Şervan

Werne Govende

7:18

25

Трек Re Nadım Çiya

Re Nadım Çiya

Hozan Şervan

Werne Govende

5:45

26

Трек Rebenım

Rebenım

Hozan Şervan

Werne Govende

5:39

27

Трек Tel Mın Çiye

Tel Mın Çiye

Hozan Şervan

Werne Govende

2:50

28

Трек Te Nadınmın

Te Nadınmın

Hozan Şervan

Werne Govende

4:39

29

Трек Yare

Yare

Hozan Şervan

Werne Govende

11:05

Информация о правообладателе: Bastem Müzik Yapım
Волна по релизу

