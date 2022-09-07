О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Hozan Serwan

Hozan Serwan

,

Hozan Menice

Альбом  ·  2022

Dilan U Şahyame

#Со всего мира
Hozan Serwan

Артист

Hozan Serwan

Релиз Dilan U Şahyame

#

Название

Альбом

1

Трек Azadiye

Azadiye

Hozan Menice

,

Hozan Serwan

Dilan U Şahyame

10:58

2

Трек Se Zeri

Se Zeri

Hozan Menice

,

Hozan Serwan

Dilan U Şahyame

40:08

3

Трек Segavi

Segavi

Hozan Menice

,

Hozan Serwan

Dilan U Şahyame

38:22

4

Трек Sipane Xelate

Sipane Xelate

Hozan Menice

,

Hozan Serwan

Dilan U Şahyame

29:55

5

Трек Daye Rebene

Daye Rebene

Hozan Menice

,

Hozan Serwan

Dilan U Şahyame

52:55

6

Трек Delilo

Delilo

Hozan Menice

,

Hozan Serwan

Dilan U Şahyame

10:58

7

Трек Dawet

Dawet

Hozan Menice

,

Hozan Serwan

Dilan U Şahyame

6:39

8

Трек Delale

Delale

Hozan Menice

,

Hozan Serwan

Dilan U Şahyame

10:28

9

Трек Feleke

Feleke

Hozan Menice

,

Hozan Serwan

Dilan U Şahyame

6:21

10

Трек Fermane

Fermane

Hozan Menice

,

Hozan Serwan

Dilan U Şahyame

3:06

11

Трек Gulamın

Gulamın

Hozan Menice

,

Hozan Serwan

Dilan U Şahyame

5:30

12

Трек Govenda Mılani

Govenda Mılani

Hozan Menice

,

Hozan Serwan

Dilan U Şahyame

5:43

13

Трек Xezal

Xezal

Hozan Menice

,

Hozan Serwan

Dilan U Şahyame

40:08

Информация о правообладателе: Bastem Müzik Yapım
