Информация о правообладателе: Zk Production
Сингл · 2022
Za Khu La Wara Yam
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Nar Sarai Dai Nar2024 · Сингл · Najeeb Armani
Malanga Qadar Ba De Kam She2024 · Сингл · Najeeb Armani
Che Musafar We Zra Ye Mar We2024 · Сингл · Najeeb Armani
Darham Ka Khali Wali2024 · Сингл · Najeeb Armani
Janana Zara We Me Wale2024 · Сингл · Najeeb Armani
Da Cha Yadoono Ta Me Tola Shpa2024 · Сингл · Najeeb Armani
Pradi Watan Ta Zama2024 · Сингл · Najeeb Armani
Arman Arman Waziristan Na2023 · Сингл · Najeeb Armani
Da Bewafa Khalqo Yari2023 · Сингл · Najeeb Armani
Ma Judai Lidale Na Waya2023 · Сингл · Najeeb Armani
Za Yam Wafadar Yara2023 · Сингл · Najeeb Armani
Palar Me Zolim De2023 · Сингл · Najeeb Armani
Low Gad Wo Da Lawango Ka Lailo Raghle Waya2023 · Сингл · Najeeb Armani
Lewani Stargi2023 · Сингл · Najeeb Armani
Chi Khen Kandai2023 · Сингл · Najeeb Armani
Malang De Karam2023 · Сингл · Najeeb Armani
War Me Pa Khushi Ke2023 · Сингл · Najeeb Armani
Sherine Laila Tapay2023 · Сингл · Najeeb Armani
Da Kala Kala2023 · Сингл · Najeeb Armani
Laila Pa Zeyara Zana Magda Khalena2023 · Сингл · Najeeb Armani