О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Tilok Chohan

Tilok Chohan

Сингл  ·  2022

Banna Pivriye Me Jau La

#Со всего мира
Tilok Chohan

Артист

Tilok Chohan

Релиз Banna Pivriye Me Jau La

#

Название

Альбом

1

Трек Banna Pivriye Me Jau La

Banna Pivriye Me Jau La

Tilok Chohan

Banna Pivriye Me Jau La

7:29

Информация о правообладателе: MDR Rock's
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Kalyug Aayo Bansa
Kalyug Aayo Bansa2024 · Сингл · Tilok Chohan
Релиз Banna Geet Morni Jesi
Banna Geet Morni Jesi2024 · Сингл · Tilok Chohan
Релиз Banna Pal Yaad Karu
Banna Pal Yaad Karu2024 · Сингл · Tilok Chohan
Релиз The To Chhod Gaya Pradesh
The To Chhod Gaya Pradesh2024 · Сингл · Tilok Chohan
Релиз Banndi Tharo Pivriyo
Banndi Tharo Pivriyo2023 · Сингл · Tilok Chohan
Релиз Kos Kos Me Hariyali Banni Baag Lagadu
Kos Kos Me Hariyali Banni Baag Lagadu2023 · Сингл · Tilok Chohan
Релиз Banna Sa Bandhan Janam Janam Ro
Banna Sa Bandhan Janam Janam Ro2023 · Сингл · Tilok Chohan
Релиз Bewfa Tu Yar
Bewfa Tu Yar2023 · Сингл · Tilok Chohan
Релиз Badal Barse Kesar Rlke
Badal Barse Kesar Rlke2023 · Сингл · Tilok Chohan
Релиз Ghuman Chala Jodhane Bajaar
Ghuman Chala Jodhane Bajaar2023 · Сингл · Tilok Chohan
Релиз Shokin Choro Marwadi
Shokin Choro Marwadi2023 · Сингл · Tilok Chohan
Релиз Banna Pivriye Me Jau La
Banna Pivriye Me Jau La2022 · Сингл · Tilok Chohan
Релиз Batuo
Batuo2022 · Альбом · Tilok Chohan
Релиз Aayo Kesriyo Bando
Aayo Kesriyo Bando2022 · Альбом · Tilok Chohan
Релиз Balpana Ri Preetdi
Balpana Ri Preetdi2022 · Альбом · Tilok Chohan
Релиз Gero Fhool Gulab Ro
Gero Fhool Gulab Ro2022 · Альбом · Tilok Chohan
Релиз Banna Chod Gaya Pardes
Banna Chod Gaya Pardes2022 · Альбом · Tilok Chohan
Релиз Driver Babu
Driver Babu2022 · Альбом · Tilok Chohan

Похожие артисты

Tilok Chohan
Артист

Tilok Chohan

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож