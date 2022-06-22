О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Julio Miguel

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Альбом  ·  2022

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

#Латинская
Julio Miguel

Артист

Julio Miguel

Релиз Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

#

Название

Альбом

1

Трек Milagro de Amor

Milagro de Amor

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

3:28

2

Трек Oh María

Oh María

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

2:36

3

Трек Despierta

Despierta

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

5:13

4

Трек El Gozo Que Siento Yo

El Gozo Que Siento Yo

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

3:45

5

Трек En Ti He Confiado

En Ti He Confiado

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

4:03

6

Трек Jesucristo Te Ama

Jesucristo Te Ama

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

3:39

7

Трек Jesús la Verdad

Jesús la Verdad

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

3:50

8

Трек Mosaico

Mosaico

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

5:53

9

Трек Vamos al Señor

Vamos al Señor

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

5:13

10

Трек A Ti Madre

A Ti Madre

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

4:44

11

Трек Amar Es Mejor

Amar Es Mejor

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

5:46

12

Трек De Haberlo Sabido

De Haberlo Sabido

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 108

3:48

Информация о правообладателе: Fe Catolica Records
