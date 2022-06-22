О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

NETO LIMA

NETO LIMA

Сингл  ·  2022

Subiu Aqui no Morro

Контент 18+

#Латинская
NETO LIMA

Артист

NETO LIMA

Релиз Subiu Aqui no Morro

#

Название

Альбом

1

Трек Subiu Aqui no Morro (Cover)

Subiu Aqui no Morro (Cover)

NETO LIMA

Subiu Aqui no Morro

1:55

Информация о правообладателе: Vall Sylva
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз A Perereca Tá Dodói
A Perereca Tá Dodói2023 · Сингл · NETO LIMA
Релиз As Tchecas
As Tchecas2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз Solidão
Solidão2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз Terététéu
Terététéu2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз Rapariga Apaixonada
Rapariga Apaixonada2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз A Maior Saudade
A Maior Saudade2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз Rolê
Rolê2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз Dança do Fuzil
Dança do Fuzil2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз Eu Não Vou Embora
Eu Não Vou Embora2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз Carinha de Neném
Carinha de Neném2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз Oh Rapariga
Oh Rapariga2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз Faz o Pix Que Ela Ama
Faz o Pix Que Ela Ama2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз Ex Mulher
Ex Mulher2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз Subiu Aqui no Morro
Subiu Aqui no Morro2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз Troca de Macho
Troca de Macho2022 · Сингл · NETO LIMA
Релиз Viva Lá Farra
Viva Lá Farra2022 · Сингл · Raquel Emilly

Похожие артисты

NETO LIMA
Артист

NETO LIMA

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож