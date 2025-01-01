Информация о правообладателе: JB Production
Сингл · 1960
Firenze Sogna
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Puccini - Tosca2024 · Сингл · Gaiety Theatre Dublin Orchestra
Puccini - Tosca2024 · Сингл · Giuseppe Di Stefano
Puccini - Turandot2024 · Сингл · Francesco Molinari Pradelli
Giuseppe Verdi: Rigoletto2023 · Сингл · Tito Gobbi
Verdi Duets2023 · Сингл · Maria Callas
Puccini Duets2023 · Сингл · Maria Callas
Italian Opera Duets2023 · Сингл · Orchestra del Teatro alla Scala
Massenet: Manon (Excerpts Sung in Italian) [Live]2023 · Альбом · Jules Massenet
Puccini · Madama Butterfly2023 · Сингл · Victoria De Los Angeles
Verdi · La traviata2023 · Сингл · Antonietta Stella
Puccini: la bohème2023 · Сингл · Maria Callas
Leoncavallo: pagliacci2023 · Сингл · Maria Callas
Best of classical music in 2022, Vol. 12022 · Сингл · Maria Callas
Bellini: i puritani2022 · Сингл · Orchestra and Chorus of Teatro all Scala
Donizetti2022 · Сингл · Orchestra Sinfonica di Torino della Rai
La Bella Música Italiana, Vol. 12022 · Альбом · Giuseppe Di Stefano
Andrea Chénier2022 · Альбом · Giuseppe Di Stefano
Der Rosenkavalier op. 592021 · Альбом · Richard Strauss
Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor - Conducting Nino Sanzogno Orchestra e Coro del Teatro alla Scala2021 · Альбом · Nino Sanzogno
GRANDI VOCI GIUSEPPE DI STEFANO Romanze e Canzoni Una collana con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con tecniche moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica2021 · Альбом · Giuseppe Di Stefano