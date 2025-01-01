О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nini Rosso

Nini Rosso

Сингл  ·  1960

In Due

#Поп
Nini Rosso

Артист

Nini Rosso

Релиз In Due

#

Название

Альбом

1

Трек In Due (Ballata Della Tromba)

In Due (Ballata Della Tromba)

Nini Rosso

In Due

2:38

Информация о правообладателе: JB Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз The Great Trumpet of Nini Rosso
The Great Trumpet of Nini Rosso2021 · Альбом · Nini Rosso
Релиз Play It Again!
Play It Again!2021 · Альбом · Nini Rosso
Релиз Nini Rosso - Gold Collection
Nini Rosso - Gold Collection2021 · Альбом · Nini Rosso
Релиз Nini Rosso Sings - I Grandi Successi
Nini Rosso Sings - I Grandi Successi2021 · Альбом · Nini Rosso
Релиз Crimine a due (La casa sulla fungaia)
Crimine a due (La casa sulla fungaia)2020 · Альбом · Berto Pisano
Релиз 1969 Recording Session
1969 Recording Session2019 · Альбом · Nini Rosso
Релиз Nini Rosso - Magic Trumpet, Vol.3
Nini Rosso - Magic Trumpet, Vol.32018 · Альбом · Nini Rosso
Релиз Nini Rosso in Germania
Nini Rosso in Germania2018 · Альбом · Nini Rosso
Релиз I ragazzi del Jazz
I ragazzi del Jazz2017 · Сингл · Nini Rosso
Релиз Nini Rosso - Magic Trumpet, Vol. 2
Nini Rosso - Magic Trumpet, Vol. 22017 · Альбом · Nini Rosso
Релиз Magic Trumpet
Magic Trumpet2016 · Альбом · Nini Rosso
Релиз Nini Rosso And His Trumpet
Nini Rosso And His Trumpet2015 · Альбом · Nini Rosso
Релиз Nini Rosso 1964
Nini Rosso 19642014 · Альбом · Nini Rosso
Релиз La ballata della tromba
La ballata della tromba2014 · Сингл · Nini Rosso
Релиз La ballata della tromba
La ballata della tromba2014 · Сингл · Nini Rosso
Релиз I ragazzi del Jazz
I ragazzi del Jazz2013 · Сингл · Nini Rosso
Релиз Concerto disperato
Concerto disperato2013 · Сингл · Nini Rosso
Релиз Tempo d'estate
Tempo d'estate2013 · Сингл · Nini Rosso
Релиз Ballata della tromba
Ballata della tromba2013 · Сингл · Nini Rosso
Релиз Evelyne
Evelyne2013 · Сингл · Nini Rosso

Похожие альбомы

Релиз Shake Down the Stars
Shake Down the Stars2022 · Альбом
Релиз Louis Armstrong Jazz Collection, Vol. 3 (Remastered)
Louis Armstrong Jazz Collection, Vol. 3 (Remastered)2012 · Сингл
Релиз Jazz Masters Deluxe Collection, Frank Sinatra
Jazz Masters Deluxe Collection, Frank Sinatra2012 · Альбом
Релиз La ballata della tromba
La ballata della tromba2014 · Сингл
Релиз La ballata della tromba
La ballata della tromba2014 · Сингл
Релиз The Very Best Of
The Very Best Of2009 · Альбом
Релиз Archive '35-'50
Archive '35-'502011 · Альбом
Релиз Frank Sinatra
Frank Sinatra2010 · Альбом
Релиз Love Songs
Love Songs2010 · Альбом
Релиз Jazz Masters Deluxe Collection: Frank Sinatra
Jazz Masters Deluxe Collection: Frank Sinatra2012 · Альбом
Релиз Legends of Swing, Vol. 34 (Original Classic Recordings)
Legends of Swing, Vol. 34 (Original Classic Recordings)2013 · Альбом
Релиз Frank Sinatra Selected Favorites Volume 2
Frank Sinatra Selected Favorites Volume 22006 · Альбом

Похожие артисты

Nini Rosso
Артист

Nini Rosso

Russell Watson
Артист

Russell Watson

John McLaughlin
Артист

John McLaughlin

Les Choeurs des Amis Francais
Артист

Les Choeurs des Amis Francais

Sarah Fulgoni
Артист

Sarah Fulgoni

Brodsky Quartet
Артист

Brodsky Quartet

Antoine Quessada
Артист

Antoine Quessada

Robert Wyatt
Артист

Robert Wyatt

Amanda Roocroft
Артист

Amanda Roocroft

Nathalie Manfrino
Артист

Nathalie Manfrino

Steve Nieve
Артист

Steve Nieve

Francis Lai
Артист

Francis Lai

Ned Rothenberg
Артист

Ned Rothenberg