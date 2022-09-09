О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Паша Техник

Паша Техник

Альбом  ·  2022

Порядочный

Контент 18+

#Хип-хоп#Русский рэп

158 лайков

Паша Техник

Артист

Паша Техник

Релиз Порядочный

#

Название

Альбом

1

Трек Свободный полет (Cкит)

Свободный полет (Cкит)

Паша Техник

Порядочный

1:18

2

Трек Новый путь

Новый путь

Паша Техник

Порядочный

2:03

3

Трек 12 шагов до рая

12 шагов до рая

Kunteynir

,

Metox

Порядочный

3:00

4

Трек Дабл Кап

Дабл Кап

Паша Техник

Порядочный

1:49

5

Трек Но только не Xanax

Но только не Xanax

Паша Техник

Порядочный

1:54

6

Трек Марк и Metox (Cкит)

Марк и Metox (Cкит)

Паша Техник

Порядочный

2:16

7

Трек Федук

Федук

Паша Техник

,

Matxx

,

Candy Flip Boy

Порядочный

3:59

8

Трек Codeine

Codeine

Паша Техник

,

Scally Milano

Порядочный

3:00

9

Трек Звезда

Звезда

Паша Техник

Порядочный

1:28

10

Трек Чокер

Чокер

Паша Техник

Порядочный

2:10

11

Трек Сучара

Сучара

Паша Техник

Порядочный

1:35

12

Трек Берег Крыма

Берег Крыма

Паша Техник

Порядочный

2:33

13

Трек На надо

На надо

Паша Техник

Порядочный

2:09

Информация о правообладателе: NVN prod.
