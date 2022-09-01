О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Baran Müzik Yapım
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Zore Zore
Zore Zore2024 · Альбом · Dengbej ahmet
Релиз Dünya Dünya
Dünya Dünya2023 · Альбом · Dengbej ahmet
Релиз Rebenim
Rebenim2022 · Альбом · Dengbej ahmet
Релиз Şerê Tarxan
Şerê Tarxan2022 · Альбом · Dengbej ahmet
Релиз Bave Mahkumo
Bave Mahkumo2022 · Альбом · Dengbej ahmet
Релиз Befır Bari
Befır Bari2022 · Альбом · Dengbej ahmet
Релиз Şêğa Delal
Şêğa Delal2021 · Альбом · Dengbej ahmet
Релиз Resul Zavaye
Resul Zavaye2021 · Альбом · Dengbej ahmet
Релиз Derde Şarê
Derde Şarê2021 · Альбом · Dengbej ahmet
Релиз Kewe
Kewe2021 · Альбом · Dengbej ahmet
Релиз Gidi Lolo
Gidi Lolo2021 · Альбом · Dengbej ahmet
Релиз Şexa Delal
Şexa Delal2021 · Альбом · Dengbej ahmet
Релиз Lımı Lo
Lımı Lo2020 · Альбом · Dengbej ahmet

Похожие артисты

Dengbej ahmet
Артист

Dengbej ahmet

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож