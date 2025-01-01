О нас

Информация о правообладателе: JB Production
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Puccini - Tosca
Puccini - Tosca2024 · Сингл · Gaiety Theatre Dublin Orchestra
Релиз Puccini - Tosca
Puccini - Tosca2024 · Сингл · Giuseppe Di Stefano
Релиз Puccini - Turandot
Puccini - Turandot2024 · Сингл · Francesco Molinari Pradelli
Релиз Giuseppe Verdi: Rigoletto
Giuseppe Verdi: Rigoletto2023 · Сингл · Tito Gobbi
Релиз Verdi Duets
Verdi Duets2023 · Сингл · Maria Callas
Релиз Puccini Duets
Puccini Duets2023 · Сингл · Maria Callas
Релиз Italian Opera Duets
Italian Opera Duets2023 · Сингл · Orchestra del Teatro alla Scala
Релиз Massenet: Manon (Excerpts Sung in Italian) [Live]
Massenet: Manon (Excerpts Sung in Italian) [Live]2023 · Альбом · Jules Massenet
Релиз Puccini · Madama Butterfly
Puccini · Madama Butterfly2023 · Сингл · Victoria De Los Angeles
Релиз Verdi · La traviata
Verdi · La traviata2023 · Сингл · Antonietta Stella
Релиз Puccini: la bohème
Puccini: la bohème2023 · Сингл · Maria Callas
Релиз Leoncavallo: pagliacci
Leoncavallo: pagliacci2023 · Сингл · Maria Callas
Релиз Best of classical music in 2022, Vol. 1
Best of classical music in 2022, Vol. 12022 · Сингл · Maria Callas
Релиз Bellini: i puritani
Bellini: i puritani2022 · Сингл · Orchestra and Chorus of Teatro all Scala
Релиз Donizetti
Donizetti2022 · Сингл · Orchestra Sinfonica di Torino della Rai
Релиз La Bella Música Italiana, Vol. 1
La Bella Música Italiana, Vol. 12022 · Альбом · Giuseppe Di Stefano
Релиз Andrea Chénier
Andrea Chénier2022 · Альбом · Giuseppe Di Stefano
Релиз Der Rosenkavalier op. 59
Der Rosenkavalier op. 592021 · Альбом · Richard Strauss
Релиз Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor - Conducting Nino Sanzogno Orchestra e Coro del Teatro alla Scala
Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor - Conducting Nino Sanzogno Orchestra e Coro del Teatro alla Scala2021 · Альбом · Nino Sanzogno
Релиз GRANDI VOCI GIUSEPPE DI STEFANO Romanze e Canzoni Una collana con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con tecniche moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica
GRANDI VOCI GIUSEPPE DI STEFANO Romanze e Canzoni Una collana con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con tecniche moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica2021 · Альбом · Giuseppe Di Stefano

Похожие артисты

Giuseppe Di Stefano
Артист

Giuseppe Di Stefano

Simone Kermes
Артист

Simone Kermes

Andrea Marcon
Артист

Andrea Marcon

Alessandro De Marchi
Артист

Alessandro De Marchi

Magdalena Kozena
Артист

Magdalena Kozena

Academia Montis Regalis
Артист

Academia Montis Regalis

Lisa Beznosiuk
Артист

Lisa Beznosiuk

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Артист

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Europa Galante
Артист

Europa Galante

Orchestra Del Maggio Musicale Fiorentino
Артист

Orchestra Del Maggio Musicale Fiorentino

Marie-Nicole Lemieux
Артист

Marie-Nicole Lemieux

Camerata Academica Würzburg
Артист

Camerata Academica Würzburg

Avi Avital
Артист

Avi Avital