Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

DJ Patrick ZS

DJ Patrick ZS

,

Mc GW

Сингл  ·  2022

Agudo do Gw

Контент 18+

#Латинская
DJ Patrick ZS

Артист

DJ Patrick ZS

Релиз Agudo do Gw

#

Название

Альбом

1

Трек Agudo do Gw

Agudo do Gw

DJ Patrick ZS

,

Mc GW

Agudo do Gw

4:01

Информация о правообладателе: Authentic Records OFC
