GERARDO VALENTÍN

Сингл  ·  2022

El Negro y el Catire

Артист

Релиз El Negro y el Catire

Название

Альбом

1

Трек El Negro y el Catire

El Negro y el Catire

El Negro y el Catire

2:40

Информация о правообладателе: GERARDO VALENTÍN
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Virgen del Valle Patrona de Margarita
Virgen del Valle Patrona de Margarita2025 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Recuerdo a Caracas
Recuerdo a Caracas2025 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Jose Gregorio Hernandez Siervo de Dios
Jose Gregorio Hernandez Siervo de Dios2025 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Un Tango en Caracas
Un Tango en Caracas2025 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Caracas Te Espera en Este Carnaval
Caracas Te Espera en Este Carnaval2025 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Anhelante (Homenaje a Gualberto Ibarreto)
Anhelante (Homenaje a Gualberto Ibarreto)2024 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Venezuela
Venezuela2023 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Despedida de un Amor (Joropo Tuyero)
Despedida de un Amor (Joropo Tuyero)2023 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Mano Tengo Fe
Mano Tengo Fe2023 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Caballo Viejo en Francés (Le Vieux Cheval Venezuelienne)
Caballo Viejo en Francés (Le Vieux Cheval Venezuelienne)2023 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз No Me Olvides (Bolero)
No Me Olvides (Bolero)2023 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Eres Mi Madre (Canto a la Madre Venezolana)
Eres Mi Madre (Canto a la Madre Venezolana)2023 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Con la Gente Que Me Gusta
Con la Gente Que Me Gusta2022 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Que Lluevan Bendiciones (Gaita)
Que Lluevan Bendiciones (Gaita)2022 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Anhelante
Anhelante2022 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз El Negro y el Catire
El Negro y el Catire2022 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Caracas la Reina de Venezuela
Caracas la Reina de Venezuela2022 · Сингл · GERARDO VALENTÍN
Релиз Alma Llanera (Joropo Venezolano)
Alma Llanera (Joropo Venezolano)2022 · Сингл · GERARDO VALENTÍN

Похожие артисты

Артист

GERARDO VALENTÍN

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож