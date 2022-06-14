О нас

Luis Moreno

Luis Moreno

Альбом  ·  2022

Con el Llano en el Corazón

#Латинская
Luis Moreno

Артист

Luis Moreno

Релиз Con el Llano en el Corazón

#

Название

Альбом

1

Трек El Número Uno

El Número Uno

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

4:44

2

Трек Con el Llano en el Corazón

Con el Llano en el Corazón

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

3:50

3

Трек Ando Golpeado por la Vida

Ando Golpeado por la Vida

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

3:24

4

Трек Por Qué Me Culpas

Por Qué Me Culpas

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

3:07

5

Трек Padrote Entre los Padrotes

Padrote Entre los Padrotes

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

5:06

6

Трек Triste Gaviota

Triste Gaviota

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

2:54

7

Трек Mi Infancia

Mi Infancia

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

4:03

8

Трек Utensilio de un Llanero

Utensilio de un Llanero

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

3:38

9

Трек Pueblo Lindo de Cravo Norte

Pueblo Lindo de Cravo Norte

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

2:44

10

Трек Al Pie del Arpa

Al Pie del Arpa

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

4:02

11

Трек Al Ser Mas Bello del Mundo

Al Ser Mas Bello del Mundo

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

2:42

12

Трек Lagrimas en el Tranquero

Lagrimas en el Tranquero

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

3:26

13

Трек Guayabo Guapo

Guayabo Guapo

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

3:50

14

Трек Y Soy Llanero

Y Soy Llanero

Luis Moreno

Con el Llano en el Corazón

3:18

Информация о правообладателе: Arte Global
