Julian Ducatenzeiler

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Альбом  ·  2018

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

#Саундтреки
Julian Ducatenzeiler

Артист

Julian Ducatenzeiler

Релиз Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

#

Название

Альбом

1

Трек The Engagement Celebration

The Engagement Celebration

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

1:48

2

Трек The Little Wild Girl of the Woods

The Little Wild Girl of the Woods

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

2:05

3

Трек Grandmother

Grandmother

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

2:12

4

Трек Boo! Bears!

Boo! Bears!

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

1:42

5

Трек Scarecats

Scarecats

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

2:35

6

Трек No Fear

No Fear

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

3:27

7

Трек Picnic Day

Picnic Day

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

3:49

8

Трек Crying

Crying

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

1:18

9

Трек The Creek

The Creek

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

4:04

10

Трек Didier Runs Away

Didier Runs Away

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

1:31

11

Трек Food Fight

Food Fight

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

1:25

12

Трек Sleeping Didier

Sleeping Didier

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

1:18

13

Трек Search Party

Search Party

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

0:44

14

Трек Dancing with Her Shadow

Dancing with Her Shadow

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

1:14

15

Трек His Promise

His Promise

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

3:41

16

Трек Rescue

Rescue

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

3:06

17

Трек A Sad Heart

A Sad Heart

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

2:07

18

Трек A Gift from the Past

A Gift from the Past

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

3:01

19

Трек Mrs.Cow

Mrs.Cow

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

1:14

20

Трек Dance With Me

Dance With Me

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

3:12

21

Трек The Maypole

The Maypole

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

4:36

22

Трек Landry in Love

Landry in Love

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

2:01

23

Трек The Ghost

The Ghost

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

2:06

24

Трек If You Still Love Me as You Do Now

If You Still Love Me as You Do Now

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

3:40

25

Трек Old Wounds

Old Wounds

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

4:18

26

Трек At the Deathbed

At the Deathbed

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

1:35

27

Трек Landry Returns

Landry Returns

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

2:02

28

Трек Fever

Fever

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

2:07

29

Трек Reunited

Reunited

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

4:37

30

Трек End Credits

End Credits

Julian Ducatenzeiler

,

Andy Gladbach

Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)

0:50

Информация о правообладателе: Mary Pickford Company
Fanchon the Cricket (Original Motion Picture Soundtrack)2018 · Альбом · Julian Ducatenzeiler

Julian Ducatenzeiler
Артист

Julian Ducatenzeiler

