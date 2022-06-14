Информация о правообладателе: ASTRO GANG OFICIAL
Сингл · 2022
Medley,Caragua 1
Контент 18+
Другие альбомы артиста
Atitudes Não Amigáveis2024 · Сингл · Astro Gang
Aqui na Viela2024 · Сингл · Astro Gang
Deixa Ela Descer, Deixa Ela Subir (Mtg)2024 · Сингл · Astro Gang
Ela Quer, Eu Também2024 · Сингл · Astro Gang
Rainha da Hipnose2024 · Сингл · Quadra16
Rainha da Hipnose2024 · Сингл · Astro Gang
Estratégia2024 · Сингл · Astro Gang
Estratégia2024 · Сингл · Yung muka
Isso Vale Ou Não ?2024 · Сингл · Astro Gang
19692024 · Сингл · Astro Gang
Planeta Terra2023 · Сингл · Astro Gang
Vida Real2023 · Сингл · Astro Gang
Mais um Fim de Ano Sem Meus Manos2023 · Сингл · Astro Gang
Problema É Seu / Vou Pagar pra Ver2023 · Сингл · Astro Gang
Tipo Pablo Escobar (Speed Up)2023 · Сингл · Astro Gang
Guerra Nunca Acaba2023 · Сингл · Astro Gang
Minha Tropa (Quadra16)2023 · Сингл · Astro Gang
Real2023 · Сингл · Astro Gang
Astro Freestyle2023 · Сингл · Astro Gang
Corpo Queimado2023 · Сингл · Astro Gang