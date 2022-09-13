О нас

אופיר אלחייני

אופיר אלחייני

Сингл  ·  2022

היום

#Поп
אופיר אלחייני

Артист

אופיר אלחייני

Релиз היום

#

Название

Альбом

1

Трек היום

היום

אופיר אלחייני

היום

3:27

Информация о правообладателе: Digistage
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз עפר במדבר
עפר במדבר2025 · Сингл · אופיר אלחייני
Релиз היום
היום2025 · Сингл · אופיר אלחייני
Релиз אחד
אחד2025 · Альбом · אופיר אלחייני
Релиз עפר במדבר
עפר במדבר2024 · Сингл · אופיר אלחייני
Релиз לשמור קרוב
לשמור קרוב2024 · Сингл · אופיר אלחייני
Релиз היום
היום2024 · Сингл · אופיר אלחייני
Релиз לא עוזב לעולם
לא עוזב לעולם2023 · Сингл · אופיר אלחייני
Релиз רצה אל האור
רצה אל האור2023 · Сингл · אופיר אלחייני
Релиз מעליי
מעליי2023 · Сингл · אופיר אלחייני
Релиз היום
היום2022 · Сингл · אופיר אלחייני
Релиз אוחילה לאל
אוחילה לאל2021 · Альбом · אופיר אלחייני
Релиз אחד
אחד2021 · Альбом · אופיר אלחייני
Релиз קורא לךָ
קורא לךָ2020 · Сингл · אופיר אלחייני
Релиз אחד
אחד2020 · Сингл · אופיר אלחייני
Релиз עוד לא מאוחר
עוד לא מאוחר2019 · Сингл · אופיר אלחייני

