О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Seth Perdesi

Seth Perdesi

,

waqif malang

Сингл  ·  2022

Toor Lawang Dane Dane

#Со всего мира
Seth Perdesi

Артист

Seth Perdesi

Релиз Toor Lawang Dane Dane

#

Название

Альбом

1

Трек Toor Lawang Dane Dane

Toor Lawang Dane Dane

waqif malang

,

Seth Perdesi

Toor Lawang Dane Dane

5:32

Информация о правообладателе: Zk Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Nawe Rang
Nawe Rang2023 · Альбом · Seth Perdesi
Релиз Meene Jang
Meene Jang2023 · Альбом · Seth Perdesi
Релиз Akhera Zamana Shwa
Akhera Zamana Shwa2022 · Сингл · Inam Malang
Релиз Yar Rawaley Marh Kegama Za Tape
Yar Rawaley Marh Kegama Za Tape2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Jiney Kapre Che Qesma Qesam Pa Darzi Kawe
Jiney Kapre Che Qesma Qesam Pa Darzi Kawe2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Chersi Baba Malang De Kala Chere Kala Chere
Chersi Baba Malang De Kala Chere Kala Chere2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Na Na Na Wrhoke Mala Da Zulfano Soke
Na Na Na Wrhoke Mala Da Zulfano Soke2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Laila Mata Da Walarha
Laila Mata Da Walarha2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Sauda Kaawam Wersara Halak Khaista da
Sauda Kaawam Wersara Halak Khaista da2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Da Sekh Pashto Tape
Da Sekh Pashto Tape2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Malang Che Shwama Sta Yarana k
Malang Che Shwama Sta Yarana k2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Musafar Da Bal Watana Kali Ta Rasha
Musafar Da Bal Watana Kali Ta Rasha2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Janana Sta Meena Me Jawand de
Janana Sta Meena Me Jawand de2022 · Сингл · waqif malang
Релиз WA Janana Ta Sara Me Meena Da
WA Janana Ta Sara Me Meena Da2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Gade Wade Lare Di
Gade Wade Lare Di2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Khakuli Kho Wallah Da Charsade Maze Kawi
Khakuli Kho Wallah Da Charsade Maze Kawi2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Da Cancer Bemari da Yari Da Halakano
Da Cancer Bemari da Yari Da Halakano2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Khalqa Meena Ma Kawai
Khalqa Meena Ma Kawai2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Baran Ro Ro Waredo
Baran Ro Ro Waredo2022 · Сингл · waqif malang
Релиз Che Musafar Ashna Khabregi Tape
Che Musafar Ashna Khabregi Tape2022 · Сингл · waqif malang

Похожие артисты

Seth Perdesi
Артист

Seth Perdesi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож