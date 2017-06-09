О нас

Novo Tempo

Novo Tempo

Альбом  ·  2017

Acústico Novo Tempo

#Рок

1 лайк

Novo Tempo

Артист

Novo Tempo

Релиз Acústico Novo Tempo

#

Название

Альбом

1

Трек Canção da Minha Vida (Acústico) (Ao Vivo)

Canção da Minha Vida (Acústico) (Ao Vivo)

Novo Tempo

,

Daniel Lüdtke

,

Jeferson Pillar

,

Rawfy Welton

,

Marquinhos Maraial

,

Darlene Lima

,

Laura Morena

,

Discípulos

,

Douglas Lira

Acústico Novo Tempo

3:46

2

Трек Capital (Acústico) (Ao Vivo)

Capital (Acústico) (Ao Vivo)

Novo Tempo

,

Jeferson Pillar

Acústico Novo Tempo

4:07

3

Трек Não Desanimamos (Acústico) (Ao Vivo)

Não Desanimamos (Acústico) (Ao Vivo)

Novo Tempo

,

Discípulos

Acústico Novo Tempo

6:36

4

Трек Firme nas Promessas (Acústico) (Ao Vivo)

Firme nas Promessas (Acústico) (Ao Vivo)

Novo Tempo

,

Douglas Lira

Acústico Novo Tempo

3:46

5

Трек Volto pra Te Agradecer (Acústico) (Ao Vivo)

Volto pra Te Agradecer (Acústico) (Ao Vivo)

Novo Tempo

,

Daniel Lüdtke

,

Jeferson Pillar

,

Marquinhos Maraial

,

Darlene Lima

,

Laura Morena

,

Discípulos

,

Rawfy Welton

,

Douglas Lira

Acústico Novo Tempo

5:30

6

Трек Outra Vez (Acústico) (Ao Vivo)

Outra Vez (Acústico) (Ao Vivo)

Novo Tempo

,

Rawfy Welton

Acústico Novo Tempo

4:05

7

Трек Amor Revelado (Acústico) (Ao Vivo)

Amor Revelado (Acústico) (Ao Vivo)

Novo Tempo

,

Marquinhos Maraial

Acústico Novo Tempo

3:52

8

Трек Eu Não Conheço Outro Deus (Acústico) (Ao Vivo)

Eu Não Conheço Outro Deus (Acústico) (Ao Vivo)

Novo Tempo

,

Darlene Lima

Acústico Novo Tempo

3:15

9

Трек Instrumento (Acústico) (Ao Vivo)

Instrumento (Acústico) (Ao Vivo)

Novo Tempo

,

Laura Morena

Acústico Novo Tempo

3:56

10

Трек Horizonte (Acústico) (Ao Vivo)

Horizonte (Acústico) (Ao Vivo)

Novo Tempo

,

Daniel Lüdtke

Acústico Novo Tempo

4:25

11

Трек Mais um Dia (Acústico) (Ao Vivo)

Mais um Dia (Acústico) (Ao Vivo)

Novo Tempo

,

Daniel Lüdtke

,

Jeferson Pillar

,

Marquinhos Maraial

,

Darlene Lima

,

Laura Morena

,

Discípulos

,

Rawfy Welton

,

Douglas Lira

Acústico Novo Tempo

3:56

Информация о правообладателе: Gravadora Novo Tempo
