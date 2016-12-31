О нас

Punkzilla!

Punkzilla!

Альбом  ·  2016

Hora de Acordar

Контент 18+

#Рок
Punkzilla!

Артист

Punkzilla!

Релиз Hora de Acordar

#

Название

Альбом

1

Трек Hora de Acordar

Hora de Acordar

Punkzilla!

Hora de Acordar

2:02

2

Трек Homem de Neandertal

Homem de Neandertal

Punkzilla!

Hora de Acordar

1:57

3

Трек Enquanto Você Grita Gol

Enquanto Você Grita Gol

Punkzilla!

Hora de Acordar

2:30

4

Трек Eu Tenho Medo das Pessoas de Bem

Eu Tenho Medo das Pessoas de Bem

Punkzilla!

,

Claudio Heinz

Hora de Acordar

3:07

5

Трек Não, Eu Não Aceito!

Não, Eu Não Aceito!

Punkzilla!

Hora de Acordar

2:00

6

Трек Jorge Quiere Ser Hardcore

Jorge Quiere Ser Hardcore

Punkzilla!

Hora de Acordar

2:44

7

Трек Rock Punk

Rock Punk

Punkzilla!

Hora de Acordar

2:16

8

Трек Verdades da Vida

Verdades da Vida

Punkzilla!

,

Lucas Cantelli Kroeff

Hora de Acordar

3:09

9

Трек A Sua Humanidade

A Sua Humanidade

Punkzilla!

Hora de Acordar

2:44

10

Трек Mentiras

Mentiras

Punkzilla!

Hora de Acordar

2:01

11

Трек Mãos Sujas de Giz (Hey Professor)

Mãos Sujas de Giz (Hey Professor)

Punkzilla!

Hora de Acordar

2:56

12

Трек Pau de Selfie

Pau de Selfie

Punkzilla!

Hora de Acordar

2:27

13

Трек Braço Biônico

Braço Biônico

Punkzilla!

,

Claudio Heinz

Hora de Acordar

2:22

14

Трек Na Curva do Rio

Na Curva do Rio

Punkzilla!

Hora de Acordar

2:13

15

Трек Deus Não Precisa de Dinheiro

Deus Não Precisa de Dinheiro

Punkzilla!

,

Guilherme Blanco

Hora de Acordar

2:36

Информация о правообладателе: Punkzilla!
