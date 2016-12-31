Информация о правообладателе: Punkzilla!
Альбом · 2016
Hora de Acordar
Другие альбомы артиста
Agro É Pop2025 · Сингл · Punkzilla!
América2025 · Сингл · Punkzilla!
Revolver2025 · Сингл · Punkzilla!
Crônicas de um Motoboy2024 · Сингл · Punkzilla!
Rock na Praça em São Leopoldo2023 · Сингл · Punkzilla!
Eu Também Quero Ser Coach2023 · Сингл · Punkzilla!
Consciência2022 · Альбом · Punkzilla!
Castello Branco2022 · Сингл · Punkzilla!
Feminicídio2022 · Сингл · Punkzilla!
Vida, Pão, Vacina e Educação2021 · Сингл · Punkzilla!
Vacilona Vírus2020 · Сингл · Punkzilla!
Eu Odeio o Véio da Van!2020 · Сингл · Punkzilla!
Liberte-Se para Mudar2019 · Альбом · Punkzilla!
Eu Tenho Medo das Pessoas de Bem2017 · Сингл · Punkzilla!
Hora de Acordar2016 · Альбом · Punkzilla!
Caminho do Meio2015 · Сингл · Punkzilla!