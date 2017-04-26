Информация о правообладателе: Frank Takuma
Сингл · 2017
Destino
Другие альбомы артиста
Tengo Planes2025 · Сингл · Frank Takuma
Micelio2025 · Сингл · Frank Takuma
Vacío2025 · Сингл · Frank Takuma
Aquí Sigo2024 · Сингл · Frank Takuma
Lo Que Soy2024 · Сингл · Frank Takuma
Micelio2024 · Альбом · Frank Takuma
No Lo Ves2024 · Сингл · VXLLES
Querido Frank2024 · Сингл · Frank Takuma
Frutica2024 · Сингл · Frank Takuma
Solito2024 · Сингл · Frank Takuma
Mayweather2023 · Сингл · Norma Murphy
Gracias a la Música2023 · Сингл · Carlos Luengo
Millas2023 · Сингл · Frank Takuma
Pa' la Fría2023 · Сингл · Young Tiller
Plan Perfecto2023 · Альбом · Frank Takuma
Freestyle Session #7 Píldora2023 · Сингл · Norma Murphy
25 Vueltas2022 · Сингл · Frank Takuma
Destino2022 · Сингл · Frank Takuma
Tu Match2021 · Сингл · Diego Hincapié
Sed2021 · Сингл · Ultrajala