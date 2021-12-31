О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Daniel Andres

Daniel Andres

Альбом  ·  2021

inverse history

#Поп
Daniel Andres

Артист

Daniel Andres

Релиз inverse history

#

Название

Альбом

1

Трек Part I - September 30, 5947

Part I - September 30, 5947

Daniel Andres

inverse history

4:24

2

Трек Part II - September 23, 2183

Part II - September 23, 2183

Daniel Andres

inverse history

5:16

3

Трек Part III - August 7, 4738

Part III - August 7, 4738

Daniel Andres

inverse history

2:45

4

Трек Part IV - Laura, just now

Part IV - Laura, just now

Daniel Andres

inverse history

3:22

5

Трек Part V - January 28, 3600

Part V - January 28, 3600

Daniel Andres

inverse history

1:57

6

Трек Part VI - December 30, 5410

Part VI - December 30, 5410

Daniel Andres

inverse history

4:25

7

Трек Part VII - February 25, 2623

Part VII - February 25, 2623

Daniel Andres

inverse history

3:21

8

Трек Part VIII - January 9, 8632

Part VIII - January 9, 8632

Daniel Andres

inverse history

3:50

9

Трек Part IX - October 20, 9921

Part IX - October 20, 9921

Daniel Andres

inverse history

3:09

10

Трек Part X - June 6, 9525

Part X - June 6, 9525

Daniel Andres

inverse history

1:08

11

Трек Part XI - April 9, 7565

Part XI - April 9, 7565

Daniel Andres

inverse history

3:20

12

Трек Part XII - July 19, 6823

Part XII - July 19, 6823

Daniel Andres

inverse history

2:53

13

Трек Part XIII - December 23, 3130

Part XIII - December 23, 3130

Daniel Andres

inverse history

4:09

14

Трек Part XIV - January 16, 5180

Part XIV - January 16, 5180

Daniel Andres

inverse history

2:57

Информация о правообладателе: Edicions Albert Moraleda
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Sweet Dreams
Sweet Dreams2024 · Альбом · Daniel Andres
Релиз Espiritu De Dios Ven a Mi / Derrámate Señor
Espiritu De Dios Ven a Mi / Derrámate Señor2024 · Сингл · Daniel Andres
Релиз Un Mandamiento Nuevo
Un Mandamiento Nuevo2023 · Альбом · Daniel Andres
Релиз Dios Está Aquí (Violín)
Dios Está Aquí (Violín)2022 · Сингл · Daniel Andres
Релиз Random Beats
Random Beats2022 · Альбом · Daniel Andres
Релиз inverse history
inverse history2021 · Альбом · Daniel Andres
Релиз Psychedelic 1
Psychedelic 12021 · Сингл · Daniel Andres
Релиз ¿Dónde estás?
¿Dónde estás?2020 · Сингл · Daniel Andres
Релиз Quiéreme
Quiéreme2020 · Сингл · Daniel Andres
Релиз Estrella
Estrella2016 · Альбом · Daniel Andres
Релиз El Profeta
El Profeta2002 · Сингл · Daniel Andres

Похожие артисты

Daniel Andres
Артист

Daniel Andres

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож