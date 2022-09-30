О нас

Xavier Cugat

Xavier Cugat

Альбом  ·  2022

An Evening With Xavier Cugat

#Поп

3 лайка

Xavier Cugat

Артист

Xavier Cugat

Релиз An Evening With Xavier Cugat

#

Название

Альбом

1

Трек Mambo No 5

Mambo No 5

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:38

2

Трек Tequila

Tequila

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:48

3

Трек Cuban Mambo

Cuban Mambo

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:39

4

Трек Rico Vacilon

Rico Vacilon

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

3:20

5

Трек Mambo Jambo

Mambo Jambo

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:38

6

Трек La Bamba

La Bamba

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:49

7

Трек Ay que Merengue

Ay que Merengue

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:43

8

Трек Guaglione

Guaglione

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:02

9

Трек Poinciana

Poinciana

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:48

10

Трек Cielito Lindo

Cielito Lindo

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

3:17

11

Трек La Cumparsita

La Cumparsita

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

3:21

12

Трек Perfidia

Perfidia

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:53

13

Трек Mack the Knife

Mack the Knife

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:16

14

Трек One Two Three Kick

One Two Three Kick

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

3:20

15

Трек Mambo No 8

Mambo No 8

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:16

16

Трек Moon River

Moon River

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:23

17

Трек The Lady in Red

The Lady in Red

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

3:15

18

Трек Tropical Merengue

Tropical Merengue

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:36

19

Трек Brazil

Brazil

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:40

20

Трек Cuando vuelva a tu Lado

Cuando vuelva a tu Lado

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:52

21

Трек Lisboa Antigua

Lisboa Antigua

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

3:00

22

Трек Chiu Chiu

Chiu Chiu

Xavier Cugat

An Evening With Xavier Cugat

2:30

Информация о правообладателе: Wnts
