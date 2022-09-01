О нас

Ernesto Germani

Ernesto Germani

Альбом  ·  2022

Miratondo

#Со всего мира
Ernesto Germani

Артист

Ernesto Germani

Релиз Miratondo

#

Название

Альбом

1

Трек Pittressa (Mazurca)

Pittressa (Mazurca)

Ernesto Germani

Miratondo

3:07

2

Трек Pomatto (Valzer)

Pomatto (Valzer)

Ernesto Germani

Miratondo

3:26

3

Трек Ramatrama (Polca)

Ramatrama (Polca)

Ernesto Germani

Miratondo

2:39

4

Трек Chinosse (Tango)

Chinosse (Tango)

Ernesto Germani

Miratondo

2:47

5

Трек Zefnes (Beguine)

Zefnes (Beguine)

Ernesto Germani

Miratondo

3:30

6

Трек Parotto (Fox)

Parotto (Fox)

Ernesto Germani

Miratondo

2:59

7

Трек Flamborda (Mazurca)

Flamborda (Mazurca)

Ernesto Germani

Miratondo

3:00

8

Трек Totisso (Valzer)

Totisso (Valzer)

Ernesto Germani

Miratondo

2:51

9

Трек Cimarella (Polca)

Cimarella (Polca)

Ernesto Germani

Miratondo

2:39

10

Трек Poredis (Tango)

Poredis (Tango)

Ernesto Germani

Miratondo

2:45

11

Трек Nappaturia (Mazurca)

Nappaturia (Mazurca)

Ernesto Germani

Miratondo

3:04

12

Трек Miratondo (Valzer)

Miratondo (Valzer)

Ernesto Germani

Miratondo

3:24

13

Трек Tiagosera (Polca)

Tiagosera (Polca)

Ernesto Germani

Miratondo

2:39

14

Трек Boldore (Tango)

Boldore (Tango)

Ernesto Germani

Miratondo

2:31

15

Трек Miratebas (Discosamba)

Miratebas (Discosamba)

Ernesto Germani

Miratondo

3:31

Информация о правообладателе: Euro Zeta srlu
