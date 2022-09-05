Информация о правообладателе: Khushboo Uttam Official
Сингл · 2022
Karma Kare Jaibai Naiharwa Piya
Другие альбомы артиста
Murti Dekhab Chitkohra Bajariya Ke2022 · Сингл · Khushboo Uttam
Beta Khatir Kaini Jitiya2022 · Сингл · Pravin Uttam
Karma Kare Jaibai Naiharwa Piya2022 · Сингл · Pravin Uttam
Vakratunda Deva Ganesha2022 · Сингл · Khushboo Uttam
Patidev Khatir Teej Ke Baratiya2022 · Сингл · Khushboo Uttam
Har Ghar Tiranga2022 · Альбом · Khushboo Uttam
2022 Mein Phir Se Yogi Ko Layenge2022 · Альбом · Khushboo Uttam
Gori tori Chunri Hau Lal Lal Ge2021 · Альбом · Khushboo Uttam
Madam Raat Wali Matra2021 · Альбом · Pravin Uttam
Naukri Ke Bharti Nikali Ye Modi Chacha2021 · Альбом · Khushboo Uttam
Kunware Mein Rang Lagwaile Bani2021 · Альбом · Khushboo Uttam
Naya Sal Mein Jai Na Bahariya2020 · Альбом · Khushboo Uttam
Bachapan Ka Pyar 55 Tak Jayega2020 · Альбом · Khushboo Uttam
Hello Kaun Happy New Year2020 · Альбом · Khushboo Uttam
Har Hindu Ki Yahi Pukar Pehle Mandir Fir Sarkar Theek Hai2020 · Альбом · Pravin Uttam
Danda Maralkai Police Wala2020 · Альбом · Khushboo Uttam
Videshi Brand Ghar Mein lane Ka Nahi2020 · Альбом · Khushboo Uttam
Hello Kaun Corona Virus2020 · Альбом · Khushboo Uttam
Ghume Jaib Piya Sanghe Tempu Se2019 · Альбом · Khushboo Uttam
Baje Du Chahe Char Saiya Rahela Farar2019 · Альбом · Khushboo Uttam