О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kingdom Craft

Kingdom Craft

Альбом  ·  2022

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

#Саундтреки

1 лайк

Kingdom Craft

Артист

Kingdom Craft

Релиз Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

#

Название

Альбом

1

Трек Homeland Elegy

Homeland Elegy

Kingdom Craft

,

Matthew Carl Earl

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:08

2

Трек The Wind Rises

The Wind Rises

Kingdom Craft

,

Matthew Carl Earl

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

3:14

3

Трек Sound of Jade

Sound of Jade

Kingdom Craft

,

Matthew Carl Earl

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

1:05

4

Трек Pasture Lands

Pasture Lands

Kingdom Craft

,

Matthew Carl Earl

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:01

5

Трек Tranquility

Tranquility

Kingdom Craft

,

Matthew Carl Earl

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:09

6

Трек Dances

Dances

Kingdom Craft

,

Matthew Carl Earl

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

1:57

7

Трек Sunshine After Rain

Sunshine After Rain

Kingdom Craft

,

Matthew Carl Earl

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:06

8

Трек Ode to the Kingdom

Ode to the Kingdom

Kingdom Craft

,

Huang Lei

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

3:12

9

Трек Arrival

Arrival

Kingdom Craft

,

Huang Lei

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:08

10

Трек Bridging the Worlds

Bridging the Worlds

Kingdom Craft

,

Huang Lei

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:07

11

Трек Heart of Jade

Heart of Jade

Kingdom Craft

,

Huang Lei

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:34

12

Трек Into the Wilderness

Into the Wilderness

Kingdom Craft

,

Huang Lei

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:10

13

Трек Battlefield

Battlefield

Kingdom Craft

,

Huang Lei

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

1:56

14

Трек All My Life

All My Life

Kingdom Craft

,

Huang Lei

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

3:48

15

Трек Candle Wick

Candle Wick

Kingdom Craft

,

Huang Lei

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:37

16

Трек Flickering

Flickering

Kingdom Craft

,

Huang Lei

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:34

17

Трек Deserted Land

Deserted Land

Kingdom Craft

,

Huang Lei

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:22

18

Трек A Tale of Two Sisters

A Tale of Two Sisters

Kingdom Craft

,

Huang Lei

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:14

19

Трек Seven-Colored Clouds

Seven-Colored Clouds

Kingdom Craft

,

Huang Lei

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:11

20

Трек A Drop of Tear

A Drop of Tear

Kingdom Craft

,

Huang Lei

Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5

2:28

Информация о правообладателе: TiMi Studio Group under exclusive license to Unisonar Inc
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 5
Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 52022 · Альбом · Kingdom Craft
Релиз Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 3
Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 32021 · Альбом · Matthew Carl Earl
Релиз Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 2
Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 22021 · Альбом · Kingdom Craft
Релиз Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 1
Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 12021 · Альбом · Kingdom Craft
Релиз Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 4
Kingdom Craft (Original Game Soundtrack), Vol. 42021 · Альбом · Kingdom Craft

Похожие артисты

Kingdom Craft
Артист

Kingdom Craft

Imperial Orchestra
Артист

Imperial Orchestra

Andrew Skeet
Артист

Andrew Skeet

Anna Drubich
Артист

Anna Drubich

The Crouch End Festival Chorus
Артист

The Crouch End Festival Chorus

Martin Phipps
Артист

Martin Phipps

John Ottman
Артист

John Ottman

City Of Prague Philharmonic Orchestra
Артист

City Of Prague Philharmonic Orchestra

Rolfe Kent
Артист

Rolfe Kent

Sean Kiner
Артист

Sean Kiner

Deana Kiner
Артист

Deana Kiner

Richard Band
Артист

Richard Band

Geoff Knorr
Артист

Geoff Knorr