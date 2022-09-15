Информация о правообладателе: Elçin Göyçaylı
Сингл · 2022
Yandı Yandı
3 лайка
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Cavanlıqdı Diyesen2025 · Сингл · Oruc Amin
Cavanlıqdı Diyesen2025 · Сингл · Oruc Amin
Delim Delim2025 · Сингл · Oruc Amin
Delim Delim2025 · Сингл · Oruc Amin
Can Azerbaycanımız2025 · Сингл · Rövşən Binəqədili
Menim Delim2025 · Сингл · Aytac Tovuzlu
İnadkarsan2024 · Сингл · Elçin Göyçaylı
Bilmədi Qədrimi2024 · Сингл · Elçin Göyçaylı
Toy Günümüzdür2024 · Сингл · Elçin Göyçaylı
Divanədir2023 · Сингл · Elçin Göyçaylı
İmza2023 · Сингл · Elçin Göyçaylı
Sənin Güzgünəm2023 · Сингл · Elçin Göyçaylı
Mən Olmuşam2023 · Сингл · Elçin Göyçaylı
Daxma2023 · Сингл · Elçin Göyçaylı
Salamlar2022 · Сингл · Elçin Göyçaylı
Yandı Yandı2022 · Сингл · Elçin Göyçaylı
Şəhid Fəryadı2022 · Альбом · Elçin Göyçaylı
Ürəyimi Coşdur2022 · Альбом · Elçin Göyçaylı
Qadın 5 Hərifdi2022 · Альбом · Elçin Göyçaylı
Şəhid İsmayıl2022 · Альбом · Elçin Göyçaylı