Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

Альбом  ·  2022

El Gallero del Guavio, Vol. 2

#Латинская
Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

Артист

Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

Релиз El Gallero del Guavio, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек El Gallero del Guavio

El Gallero del Guavio

Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

El Gallero del Guavio, Vol. 2

4:15

2

Трек De la Vereda a la Ciudad

De la Vereda a la Ciudad

Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

El Gallero del Guavio, Vol. 2

3:21

3

Трек Preciosa Dama

Preciosa Dama

Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

El Gallero del Guavio, Vol. 2

2:27

4

Трек De Paso por Santander

De Paso por Santander

Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

El Gallero del Guavio, Vol. 2

5:18

5

Трек Mi Morena

Mi Morena

Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

El Gallero del Guavio, Vol. 2

3:18

6

Трек El Parrandero del Guavio

El Parrandero del Guavio

Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

El Gallero del Guavio, Vol. 2

2:35

7

Трек A Usted Señora

A Usted Señora

Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

El Gallero del Guavio, Vol. 2

4:58

8

Трек Se Le Puede

Se Le Puede

Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

El Gallero del Guavio, Vol. 2

3:12

9

Трек Así Es la Reina

Así Es la Reina

Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

El Gallero del Guavio, Vol. 2

3:47

10

Трек Recordando el Pasado

Recordando el Pasado

Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

El Gallero del Guavio, Vol. 2

3:46

11

Трек Yo No Entiendo

Yo No Entiendo

Arnulfo con Su Amanecer Parrandero

El Gallero del Guavio, Vol. 2

3:34

Информация о правообладателе: Arte Global
