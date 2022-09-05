Информация о правообладателе: Sur sharda Music
Сингл · 2022
Jag Mag Jag Mag Jota Jaage
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Другие альбомы артиста
Mhari Aai Mata Bhav Tarni2023 · Сингл · Bhawani Singh Kolu
Keshar Chadh Pabuji Aave2023 · Сингл · Bhawani Singh Kolu
Jag Mag Jag Mag Jota Jaage2022 · Сингл · Bhawani Singh Kolu
Tavav Nagar Mai Jyot Jagati Brahmani Mata2022 · Сингл · Bhawani Singh Kolu
Veer Junjhar Sadul Singh Ji Chalisa2022 · Сингл · Bhawani Singh Kolu
Aavo Mhara Sadul Sa Veer Dhani2022 · Сингл · Bhawani Singh Kolu
Maiyya Viratra Nagar Mai Jyot Jagati Thari Vakal Ma Thari2022 · Сингл · Bhawani Singh Kolu
Picham Dhara Ra Peer Duwarika Su Aaya2022 · Сингл · Bhawani Singh Kolu
Dharam Dhari Mai Jyot Jagati2022 · Альбом · Bhawani Singh Kolu
Bhairu Fedani Gam Mai Jyot Jagati Thari2022 · Альбом · Bhawani Singh Kolu
Bhairu Sonala Parwat Mai Jyot Jagati Thari2022 · Альбом · Bhawani Singh Kolu
Mewad Dharan Jyot Jagati Ban Mata Thori2022 · Альбом · Bhawani Singh Kolu
Narsana Nagar M Jyot Jagati Thari Vokal Ma Thari2022 · Альбом · Bhawani Singh Kolu
Maiya Dhumbada Parvat Me Jyot Jagati Thari2021 · Альбом · Bhawani Singh Kolu
Sury Putr Shanidev Ki Mahima Nirali2021 · Альбом · Bhawani Singh Kolu
Maiyya Jashol Gadh Mai Jyot Jagati Thari2021 · Альбом · Bhawani Singh Kolu
He Veera Re Ajeet Singh Solanki Ri Gavu Varta2021 · Альбом · Bhawani Singh Kolu
Maiya Bheenmal Parwat Jyot Jagati Thari2021 · Альбом · Bhawani Singh Kolu
Gadh Sivana Parwat Jyot Jagati Thari2021 · Альбом · Bhawani Singh Kolu