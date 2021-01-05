О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Denis DIONIS Lobotorov

Альбом  ·  2021

Old Tales of the New Winter

#Инструментальная
Denis DIONIS Lobotorov

Артист

Denis DIONIS Lobotorov

1

Трек Snow Cities (Instrumental)

Snow Cities (Instrumental)

Denis DIONIS Lobotorov

Old Tales of the New Winter

4:58

2

Трек The Little Match Girl (Instrumental)

The Little Match Girl (Instrumental)

Denis DIONIS Lobotorov

Old Tales of the New Winter

4:57

3

Трек Be My Snowfall (Instrumental)

Be My Snowfall (Instrumental)

Denis DIONIS Lobotorov

Old Tales of the New Winter

5:46

4

Трек Frost Draws on Your Eyelashes (Instrumental)

Frost Draws on Your Eyelashes (Instrumental)

Denis DIONIS Lobotorov

Old Tales of the New Winter

5:37

5

Трек Old Tales of the New Winter (Instrumental)

Old Tales of the New Winter (Instrumental)

Denis DIONIS Lobotorov

Old Tales of the New Winter

6:38

6

Трек We're Like Kai and Gerda (Instrumental)

We're Like Kai and Gerda (Instrumental)

Denis DIONIS Lobotorov

Old Tales of the New Winter

7:12

7

Трек Kiss of the Snow Queen (Instrumental)

Kiss of the Snow Queen (Instrumental)

Denis DIONIS Lobotorov

Old Tales of the New Winter

5:38

8

Трек I'll Warm Your Heart (Instrumental)

I'll Warm Your Heart (Instrumental)

Denis DIONIS Lobotorov

Old Tales of the New Winter

8:50

9

Трек Nature Sleeps Under a Blanket of Snow (Instrumental)

Nature Sleeps Under a Blanket of Snow (Instrumental)

Denis DIONIS Lobotorov

Old Tales of the New Winter

5:32

Информация о правообладателе: Denis DIONIS Lobotorov
Волна по релизу


