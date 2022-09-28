Информация о правообладателе: Cipta Simphoni Indah
Сингл · 2022
Berjalan Tak Menjadi Lemah
Другие альбомы артиста
Mata Air Di Tengah Gurun2023 · Сингл · hanityas Martharani
Kau Berkuasa2023 · Сингл · hanityas Martharani
Mengampuni Dan Melupakan2023 · Сингл · hanityas Martharani
Teladan2023 · Сингл · hanityas Martharani
Natal Pertama2023 · Сингл · hanityas Martharani
MataMu Selalu Tertuju Padaku2023 · Сингл · hanityas Martharani
Arti PengorbananMu2023 · Сингл · hanityas Martharani
Kebaikan Tuhan Keajaiban Tuhan2023 · Сингл · Eron Vitali
Hati Yang Mengampuni2023 · Сингл · hanityas Martharani
Rumah Mujizat2023 · Сингл · John Waworuntu
Pilihan Terbaikku2022 · Сингл · hanityas Martharani
Berjalan Tak Menjadi Lemah2022 · Сингл · hanityas Martharani
Bapa Tak Memberi Batu2022 · Сингл · hanityas Martharani
Indah Pada Waktunya2022 · Альбом · hanityas Martharani
Mata Air Ditengah Gurun2022 · Альбом · hanityas Martharani
Tuhan Yang Menjamin Hidupku2022 · Альбом · hanityas Martharani
Tanah Liat Menjadi Bejana Indah2022 · Альбом · hanityas Martharani
Hamba Yang Baik Dan Setia2021 · Альбом · hanityas Martharani
Besar Kesetian Mu2021 · Альбом · hanityas Martharani