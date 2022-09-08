О нас

Информация о правообладателе: Rajasthani Music Records
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Baju Bandh to bandha Gurjari Dev Ji K Chali
Baju Bandh to bandha Gurjari Dev Ji K Chali2022 · Сингл · Miyaram Gurjar
Релиз Nimbu Narangi Ka Baag Mai Bhuleya Gajaro
Nimbu Narangi Ka Baag Mai Bhuleya Gajaro2022 · Альбом · Miyaram Gurjar
Релиз Gurjari Rath Do Devdhani Ko Aagyo
Gurjari Rath Do Devdhani Ko Aagyo2022 · Альбом · Miyaram Gurjar
Релиз Matho Saj Dhaj Dukh Do Cup Chai Bana Liyo
Matho Saj Dhaj Dukh Do Cup Chai Bana Liyo2022 · Альбом · Miyaram Gurjar
Релиз Kalo Tit Ko Ghagro Najara Mhara
Kalo Tit Ko Ghagro Najara Mhara2022 · Альбом · chota gurjari
Релиз Bhawani Tharo Ucha Dungar Isthan Bhari
Bhawani Tharo Ucha Dungar Isthan Bhari2022 · Альбом · Miyaram Gurjar
Релиз Kajal Bhayla Ko Ghal
Kajal Bhayla Ko Ghal2022 · Альбом · Miyaram Gurjar
Релиз Dev Ji K Chal Jhave Pela Pada Lugai
Dev Ji K Chal Jhave Pela Pada Lugai2022 · Альбом · chota gurjari
Релиз Mat Rov Khatani
Mat Rov Khatani2022 · Альбом · chota gurjari
Релиз Ghodi Batadey Thakur Dev Ji Ki
Ghodi Batadey Thakur Dev Ji Ki2022 · Альбом · Miyaram Gurjar
Релиз Dokho N Deti Chori
Dokho N Deti Chori2022 · Альбом · Miyaram Gurjar
Релиз Medi Rov Bali Manga Pani Liya
Medi Rov Bali Manga Pani Liya2022 · Альбом · Miyaram Gurjar
Релиз Ja Puchyo Dev ji Mamaji k Gav
Ja Puchyo Dev ji Mamaji k Gav2022 · Альбом · Miyaram Gurjar
Релиз Chori Tamak Tamak Chal
Chori Tamak Tamak Chal2022 · Альбом · Miyaram Gurjar
Релиз Bhabi Mhara Bhai Ka Ucha Khatka
Bhabi Mhara Bhai Ka Ucha Khatka2022 · Альбом · Miyaram Gurjar
Релиз JiJi Mharo Pati Dijan Ko HoTo
JiJi Mharo Pati Dijan Ko HoTo2022 · Альбом · chota gurjari
Релиз Melo Lagyo Jodhpuriya Dev Ji K
Melo Lagyo Jodhpuriya Dev Ji K2022 · Альбом · Miyaram Gurjar
Релиз Kathani Rov Jadh Kheda M
Kathani Rov Jadh Kheda M2022 · Альбом · Geeta Gurjari
Релиз Kanha Or Baja Murli
Kanha Or Baja Murli2022 · Альбом · Miyaram Gurjar
Релиз Chori thari sakal batadey shisha mai i love you bol du
Chori thari sakal batadey shisha mai i love you bol du2022 · Альбом · Miyaram Gurjar

Miyaram Gurjar
Miyaram Gurjar

