Информация о правообладателе: Shanti
Сингл · 2022
Piyawa Mudaiya
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Mar Jaib Tara VIyog Se2023 · Сингл · Badal Bawali
Leke Jhuli Raja Ji2023 · Сингл · Badal Bawali
Tani Bola2023 · Сингл · Badal Bawali
Bera Par Kera2023 · Сингл · Badal Bawali
Dhodhi Chatla Ke2023 · Сингл · Badal Bawali
Jiyara Behal Bhail Jata2023 · Сингл · Badal Bawali
Lahnaga Me Hota Gudgudi2023 · Сингл · Badal Bawali
Jekar Turabu Dil2023 · Сингл · Badal Bawali
Jiyan Hokhata2023 · Сингл · Badal Bawali
Tur Delas Kamariya2023 · Сингл · Badal Bawali
Rah Jaai Pet Me2023 · Сингл · Badal Bawali
Piyala Ke Sur Me2023 · Сингл · Badal Bawali
Patna Ghuma Da Ae Janu2023 · Сингл · Badal Bawali
REELS BANI INSTA PAR2023 · Сингл · Badal Bawali
Odhani2023 · Сингл · Badal Bawali
Piya Diya Kam Aail Ba2022 · Сингл · Badal Bawali
Babua Ke Mummy Nami Bhukhabu Kaise2022 · Сингл · Badal Bawali
Hipiya Wala2022 · Сингл · Badal Bawali
Piyawa Mudaiya2022 · Сингл · Badal Bawali
Jija Jas Dulha Chahi Baba2022 · Альбом · Badal Bawali