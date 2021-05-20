О нас

Adrián Cabello

Adrián Cabello

Альбом  ·  2021

Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

#Нью-эйдж
Adrián Cabello

Артист

Adrián Cabello

Релиз Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

#

Название

Альбом

1

Трек A Ti Me Rindo

A Ti Me Rindo

Adrián Cabello

Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

4:58

2

Трек La Bondad de Dios

La Bondad de Dios

Adrián Cabello

Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

4:39

3

Трек Dios de Esta Ciudad

Dios de Esta Ciudad

Adrián Cabello

Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

4:19

4

Трек Rey de Mi Corazón

Rey de Mi Corazón

Adrián Cabello

Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

4:09

5

Трек Amor Sin Comparación

Amor Sin Comparación

Adrián Cabello

Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

4:56

6

Трек La Pasión

La Pasión

Adrián Cabello

Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

3:59

7

Трек Lo Harás Otra Vez

Lo Harás Otra Vez

Adrián Cabello

Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

6:10

8

Трек Amor Sin Condición

Amor Sin Condición

Adrián Cabello

Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

5:16

9

Трек Levanto un Aleluya

Levanto un Aleluya

Adrián Cabello

Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

5:28

10

Трек Yo También

Yo También

Adrián Cabello

Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

4:49

11

Трек Jesús Te Amamos

Jesús Te Amamos

Adrián Cabello

Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

6:06

12

Трек Vivo Estoy

Vivo Estoy

Adrián Cabello

Música Cristiana: Canciones Cristianas Evangélicas y Música Religiosa Alegre

3:02

Информация о правообладателе: Adrián Cabello
